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आयर्लंडविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर भारतीय संघ पुढची मालिका कोणाविरुद्ध खेळणार? वैभवला संधी मिळणार?

भारतीय क्रिकेट संघासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असली तरी ही सुरुवात फारशी चांगली झालेली नाही.

IND vs ENG T20I Series
आयर्लंडविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर भारतीय संघ पुढची मालिका कोणाविरुद्ध खेळणार? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 2:44 PM IST

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मुंबई IND vs ENG T20I Series : भारतीय क्रिकेट संघासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असली तरी ही सुरुवात फारशी चांगली झालेली नाही. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडियानं आयर्लंडविरुद्धची दोन सामन्यांची टी-20 मालिका गमावली. आता, टीम इंडिया पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी आणि त्यानंतर वनडे सामन्यांसाठी इंग्लंडला जाणार आहे. ही मालिका 1 जुलैपासून सुरु होणार आहे.

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 1 जुलै, म्हणजेच बुधवारी सुरु होईल. मालिकेतील पुढील सामना शनिवार, 4 जुलै रोजी खेळला जाईल. मालिकेतील तिसरा सामना मंगळवार, 7 जुलै रोजी खेळला जाईल. चौथा सामना गुरुवार, 9 जुलै रोजी तर मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना 11 जुलै रोजी खेळला जाईल, ज्या दिवशी मालिका संपेल.

भारत आणि इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका : भारतीय संघाचा दौरा यानंतरही संपणार नाही. तीन सामन्यांची वनडे मालिका खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. पहिला सामना मंगळवार, 14 जुलै रोजी खेळला जाईल. मालिकेतील दुसरा वनडे सामना गुरुवार, 16 जुलै रोजी होईल. तर मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना रविवार, 19 जुलै रोजी होईल. या मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली पुन्हा एकदा दिसणार आहेत, त्यामुळंच या मालिकेबद्दलची उत्सुकता आधीच वाढत आहे. वनडे सामन्यांमध्ये शुभमन गिल संघाचं नेतृत्व करेल.

श्रेयस अय्यरची नवीन टी-20 कर्णधार म्हणून नियुक्ती : श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघानं पहिली टी-20 मालिका आधीच गमावली आहे आणि इंग्लंड मालिका देखील त्याच्यासाठी एक मोठी आणि कठीण परीक्षा असेल. श्रेयसच्या कर्णधारपदाबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. वास्तविक, मार्चमध्ये भारतानं सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाखाली आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 जिंकला होता. मात्र, अचानकपणे सूर्याकडून केवळ कर्णधारपदच काढून घेण्यात आलं नाही, तर त्याला संघाबाहेरचा रस्ताही दाखवण्यात आला. आता संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली आयर्लंडकडून मालिका गमावल्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध संघ कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. त्यांचं भविष्य मोठ्या प्रमाणावर या मालिकेवर अवलंबून असेल.

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