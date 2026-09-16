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वेस्ट इंडीज मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा: 'धुरंधरांना' दिग्गजांना मिळालं संघात स्थान

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या एकदिवसीय (ODI) आणि टी-२० (T20) मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. यावेळी इराणी चषक स्पर्धेसाठी 'रेस्ट ऑफ इंडिया' संघाचीही घोषणा करण्यात आली.

Enter here.. ODI Squad For West Indies Series
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 11:01 PM IST

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हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) बुधवारी उशिरा वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या एकदिवसीय (ODI) आणि टी-२० (T20) मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. तसंच, इराणी चषक स्पर्धेसाठी 'रेस्ट ऑफ इंडिया' (Rest of India) संघाचीही घोषणा करण्यात आली.

या दोन खेळाडूंना मिळाली संधी : वेस्ट इंडिजविरुद्धची तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका २७ सप्टेंबरपासून तिरुवनंतपुरममध्ये सुरू होणार आहे. तर पाच सामन्यांची टी-२० मालिका ६ ऑक्टोबरपासून लखनऊमध्ये सुरू होणार आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी मालिकेसाठी भारताच्या एकदिवसीय संघात पंजाबचा नवोदित अष्टपैलू खेळाडू नमन धीर आणि जम्मू-काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज आकिब नबी यांना पहिल्यांदाच संधी मिळाली. तर अनुभवी खेळाडू हार्दिक पांड्या आणि ऋषभ पंत यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे संघात स्थान देण्यात आलं नाही.

इराणी चषकासाठी संघाची घोषणा :

बीसीसीआयनं एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, "निवड समितीनं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी 'व्हाइट-बॉल' (मर्यादित षटकांच्या) घरगुती मालिकेसाठी भारताचा संघ, तसेच रणजी करंडक विजेत्या जम्मू-काश्मीरविरुद्धच्या इराणी चषकासाठी 'रेस्ट ऑफ इंडिया' संघाची घोषणा केली आहे."

भारताचा एकदिवसीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (उपकर्णधार, यष्टिरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टिरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जैस्वाल, नमन धीर.

भारताचा T20 संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टिरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव.

'रेस्ट ऑफ इंडिया' संघ : ऋषभ पंत (कर्णधार, यष्टिरक्षक), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकर्णधार), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल, ( यष्टिरक्षक ), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा.

बीसीसीआयने स्पष्ट केलं की, आकाश दीपचा संघात समावेश त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असेल. तसेच, 'साइड स्ट्रेन'च्या (पोटाच्या स्नायूंची दुखापत) कारणामुळे वरुण चक्रवर्ती आगामी जपान T20I आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतून बाहेर पडल्याचंही जाहीर करण्यात आलं.

निवड समितीनं त्याच्या जागी विपराज निगमची निवड केली आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघात मूळतः समाविष्ट असलेल्या नितीश कुमार रेड्डीला त्यातून वगळण्यात आलं, तो वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या एकदिवसीय (ODI) मालिकेत खेळणार असल्याचंही निवेदनात नमूद करण्यात आलं.

जपान T20I आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताचा संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), ईशान किशन (यष्टिरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकूर, विपराज निगम.

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INDIA VERSUS WEST INDIES ODIS
भारतीय संघाची घोषणा
वेस्ट इंडीज मालिका
ODI SQUAD FOR WEST INDIES SERIES

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