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ऐतिहासिक! टीम इंडिया एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या देशांविरुद्ध उतरणार मैदानात

भारतीय संघानं 1998 साली प्रथमच एकाच दिवशी दोन वेगवेगळे आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. आता, अनेक वर्षांनंतर, असाच एक अनोखा योगायोग पुन्हा पाहायला मिळू शकतो.

Team India
टीम इंडिया (संग्रहित छायाचित्र) (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 12:12 PM IST

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नवी दिल्ली Team India : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका चार दिवसांत सुरु होणार आहे. ही मालिका 2026 च्या आशियाई खेळांसाठी भारतीय संघासाठी एक सराव सामना ठरेल. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील वनडे मालिका सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मैदानावर परतणार असल्यानं चाहते उत्सुक आहेत. मात्र या मालिकेत भारतीय संघ एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये सामने खेळण्याचा योगायोग घडू शकतो.

भारतीय संघासाठी खास ठरु शकतो 3 ऑक्टोबर हा दिवस : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील वनडे मालिकेतील तिसरा सामना 3 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ न्यू चंदीगड इथं मैदानात उतरेल. भारताचा दुसरा संघही त्याच दिवशी सामना खेळण्याची शक्यता आहे. खरं तर, 2026 च्या आशियाई खेळांमधील पदकाचा सामना 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. भारतीय टी-20 संघ खूप मजबूत आहे आणि अंतिम सामन्यात त्यांचा सहभाग जवळपास निश्चित मानला जात आहे. हा सामना जपानमधील आयची-नागोया इथं होणार आहे. परिणामी भारतीय संघ एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये दोन सामने खेळणार आहे.

शुभमन गिल भारतीय वनडे संघाचं कर्णधारपद भूषवेल, तर श्रेयस अय्यर टी-20 संघाचं नेतृत्व करेल. भारतीय संघानं 2026 च्या आशियाई खेळांसाठी आपला संघ आधीच जाहीर केला आहे. काही खेळाडू वनडे आणि टी-20 दोन्ही संघांचा भाग आहेत. मात्र आशियाई खेळांच्या संघात नाव आल्यानंतर, ते वनडे मालिकेत खेळू शकणार नाहीत. बीसीसीआय वनडे मालिकेत आपला दुय्यम संघ उतरवू शकते.

28 वर्षांत पहल्यांदाच होणार : जर भारतीय संघ 2026 च्या आशियाई खेळांच्या अंतिम फेरीत पोहोचला, तर क्रिकेटच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा भारतीय संघ एकाच दिवशी दोन सामने खेळेल. भारतीय संघानं शेवटच्या वेळी दोन आंतरराष्ट्रीय सामने 12 सप्टेंबर 1998 रोजी खेळले होते. बीसीसीआयनं अजय जडेजाच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला राष्ट्रकुल खेळांसाठी मलेशियाला पाठवलं होतं, जिथं त्यांनी कॅनडाचा सामना केला आणि 112 धावांनी विजय मिळवला. 12 सप्टेंबर 1998 रोजी भारताचा मुख्य संघ कॅनडामध्ये पाकिस्तानविरुद्ध खेळला होता. मोहम्मद अझरुद्दीनच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं पाकिस्तानला 6 गडी राखून पराभूत केलं. आता, 28 वर्षांनंतर भारत पुन्हा एकदा एकाच दिवशी दोन आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे आयोजन करत आहे.

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TAGGED:

TWO MATCHES ON SAME DAY
INDIA TEAM 2 MATCH SAME DAY
दोन आंतरराष्ट्रीय सामने एकाच दिवशी
भारत आणि अफगाणिस्तान मालिका
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