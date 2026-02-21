धमाकेदार रविवार! दक्षिण आफ्रिकाच नाही तर बांगलादेशविरुद्धही भिडणार टीम इंडिया; दिवसात होणार 2 मॅच
फेब्रुवारी 2026 हा दिवस भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक खास आणि रोमांचक दिवस ठरणार आहे, ज्याला सुपर संडे म्हणता येईल.
मुंबई Team India Face South Africa : 22 फेब्रुवारी 2026 हा दिवस भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक खास आणि रोमांचक दिवस ठरणार आहे, ज्याला सुपर संडे म्हणता येईल. या दिवशी चाहत्यांना एकाच वेळी दोन मोठे आणि महत्त्वाचे सामने पाहण्याची संधी मिळेल, ज्यामध्ये टीम इंडिया आपलं वर्चस्व राखण्याचं आणि महिला क्रिकेटमधील उदयोन्मुख प्रतिभा चमकण्यासाठी सज्ज असेल. मात्र, हे दोन्ही सामने वेगवेगळ्या वेळी खेळले जातील, ज्यामुळं चाहत्यांना दोन्ही सामने आनंदाने पाहता येतील.
टीम इंडिया करणार सुपर-8 ची सुरुवात : भारतीय क्रिकेट संघाची 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील सुपर-8 फेरीत मोहीम सुरु होत आहे. टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेशी सामना करेल. हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता खेळला जाईल. भारतानं गट टप्प्यात उत्कृष्ट कामगिरी करुन सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवलं, संघ या टप्प्यात अपराजित राहिला. सुपर-8 ग्रुप 1 मधील हा पहिला सामना संघासाठी महत्त्वाचा आहे. दक्षिण आफ्रिका देखील मजबूत फॉर्ममध्ये आहे आणि दोन्ही संघांमधील हा क्लासिक सामना चाहत्यांसाठी एक मेजवानी असेल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या बळावर विरोधी संघाला आव्हान देईल.
भारतीय संघ विजेतेपद जिंकण्यासाठी मैदानात : टी२० विश्वचषक 2026 च्या या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी, महिला क्रिकेटमध्ये एक मोठा अंतिम सामनाही पाहायला मिळेल. एसीसी महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 चा अंतिम सामना भारत अ आणि बांगलादेश अ महिला क्रिकेट संघात खेळला जाईल. बँकॉकमधील टेर्डथाई क्रिकेट मैदानावर भारतीय वेळेनुसार दुपारी 12:30 वाजता हा सामना सुरु होईल. भारत अ संघ सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकण्याचा प्रबळ दावेदार आहे. उपांत्य फेरीत संघानं चमकदार कामगिरी केली, जिथं कर्णधार राधा यादवनं प्रमुख सामना जिंकणारी खेळाडू असल्याचं सिद्ध केलं. पाकिस्तानवर उपांत्य फेरीत विजय मिळवून बांगलादेश अ संघही एक मजबूत आव्हान उभं करेल.
क्रिकेट चाहत्यांचं दोन्ही सामन्यांवर लक्ष : दोन्ही सामने वेगवेगळ्या स्पर्धा आणि ठिकाणी होत असले तरी, हा दिवस भारतीय चाहत्यांसाठी क्रिकेटचा दुहेरी डोस असेल. दुपारी महिला संघाच्या अंतिम सामन्याचा थरार आणि संध्याकाळी पुरुषांच्या सुपर-8 च्या हाय-व्होल्टेज लढतीमुळं, क्रिकेट चाहते दोन्ही सामने बारकाईनं पाहतील.
