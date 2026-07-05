ETV Bharat / sports

बिश्नोईनं एका ओव्हरमध्ये दिल्या 29 धावा; अय्यरच्या नेतृत्वात टीम इंडियाचा आणखी एक पराभव

भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली जात आहे. मालिकेतील दुसरा सामना 4 जुलै रोजी मँचेस्टर इथं खेळला गेला.

ENG vs IND 2nd T20I
अय्यरच्या नेतृत्वात टीम इंडियाचा आणखी एक पराभव (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मँचेस्टर ENG vs IND 2nd T20I : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली जात आहे. मालिकेतील दुसरा सामना 4 जुलै रोजी मँचेस्टर इथं खेळला गेला. हा सामना यजमान इंग्लंडनं जिंकत मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू ठरला.

जेकब बेथलमुळं इंग्लंडचा विजय : सामन्यात नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करताना एकाही भारतीय फलंदाजानं अर्धशतक झळकावलं नाही. संघाकडून अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि श्रेयस अय्यर यांनी महत्त्वपूर्ण खेळी केली. इंग्लंडकडून सॅम करननं उत्कृष्ट गोलंदाजी करत सर्वाधिक बळी घेतले. जेकब बेथेलनं वादळी अर्धशतक झळकावून सामन्याचं चित्र पालटलं. इंग्लंडनं चार गडी राखून विजय मिळवला.

भारतानं केल्या 190 धावा : प्रथम फलंदाजी करताना भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मानं 24 चेंडूंमध्ये 43 धावांची शानदार खेळी केली. वैभव सूर्यवंशीही 10 चेंडूंमध्ये 14 धावांवर बाद झाला. दोघांनी मिळून पहिल्या विकेटसाठी 50 धावांची भागीदारी केली होती. दरम्यान, ईशान किशननं 40 चेंडूंमध्ये 49 धावा केल्या आणि तो सॅम करनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. कर्णधार श्रेयस अय्यरनंही 3 चौकार आणि 1 षटकार मारत 22 चेंडूंमध्ये 37 धावांची शानदार खेळी केली. तिलक वर्मानं 11 चेंडूंमध्ये 24 धावांची उत्कृष्ट खेळी केली. अशाप्रकारे, भारतानं 20 षटकांत 7 गडी गमावून 190 धावा केल्या. इंग्लंडकडून सॅम करननं 3 बळी घेतले, तर जोफ्रा आर्चर आणि लियाम डॉसन यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

इंग्लंडची फलंदाजी कशी : 191 धावांचं लक्ष्य गाठताना इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर फिलिप सॉल्ट शून्यावर बाद झाला, तर जॉस बटलरही शून्यावर बाद झाला. दोन्ही सलामीवीरांना धावा करता आल्या नाहीत. त्यानंतर कर्णधार हॅरी ब्रुकनं सूत्रं हाती घेतली. त्यानं 15 चेंडूंमध्ये 39 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली, तर टॉम बँटननं 32 चेंडूंमध्ये 39 धावा केल्या. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या जेकब बेथेलनं 46 चेंडूंमध्ये नाबाद 76 धावांची खेळी केली. त्यानं 5 चौकार आणि 5 षटकार मारले. परिणामी इंग्लंडनं 19 षटकांत 191/6 धावा करुन सामना जिंकला.

काय म्हणाला अय्यर : सामन्यानंतर बोलताना भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणाला, "मला वाटतं की सामना आपल्या हातून कसा निसटला हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे, पण मला कोणत्याही एका खेळाडूवर बोट दाखवायचं नाही. मला वाटलं होतं की पहिला नो-बॉल टाकल्यानंतर तो जोरदार पुनरागमन करेल, पण 17 वं षटक आमच्यासाठी खूप महागडे ठरलं. असो, तो या चुकीतून नक्कीच शिकेल." भारतासाठी रवी बिश्नोई डावातील 17 वं षटक टाकत होता. त्यानं त्या षटकात 29 धावा दिल्या, ज्यात दोन नो-बॉलचा समावेश होता, जे संघाला महागडं ठरलं.

हेही वाचा :

  1. वैभवनं मोडला सचिनचा 1989 चा महारेकॉर्ड! इंग्रजांविरुद्ध भारतीय क्रिकेटमध्ये सुरु झाला नवा अध्याय
  2. FIFA 2026: किलियन एमबाप्पेच्या फ्रान्सचा सामना पॅराग्वेशी; यजमान कॅनडासमोर मोरोक्कोचं आव्हान
  3. आज होणारा ENG vs IND सामना रद्द होणार? मँचेस्टरचं हवामान कसं असेल?

TAGGED:

TEAM INDIA LOST STRAIGHT 3RD MATCH
ENGLAND BEST INDIA BY 4 WICKETS
ENG VS IND 2ND T20I
ENG VS IND 2ND T20I RESULT
ENG VS IND 2ND T20I

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.