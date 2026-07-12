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1605 दिवसांनंतर टीम इंडियाची बादशाहत संपली! गंभीरच्या युगात भारताचा आणखी एक व्हाईटवॉश

इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत भारतीय क्रिकेट संघाचा व्हाईटवॉश झाला. हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील संघानं 4-0 असा क्लीन स्वीप पूर्ण केला.

England Whitewash India
1605 दिवसांनंतर टीम इंडियाची बादशाहत संपली! (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 9:24 AM IST

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साउथहॅम्प्टन England Whitewash India : इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत भारतीय क्रिकेट संघाचा व्हाईटवॉश झाला. मालिका आधीच गमावल्यामुळं, अंतिम सामना प्रतिष्ठेसाठीचा होता, पण ते हा सामनासुद्धा हरले. साउथहॅम्प्टन इथं खेळल्या गेलेल्या पाचव्या आणि अंतिम सामन्यात, इंग्लंडनं भारताचा तब्बल 56 धावांनी धुव्वा उडवला. यासह, हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील संघानं 4-0 असा क्लीन स्वीप पूर्ण केला. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं रद्द झाला होता. इतकंच नाही, तर इंग्लंडनं भारतीय संघाकडून टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल स्थानही हिसकावून घेतलं. यासह 1605 दिवसानंतर टीम इंडिया दुसऱ्या स्थानावर घसरली आहे.

वाहतुक कोंडीत अडकला भारतीय संघ : साउथहॅम्प्टन इथं खेळला गेलेला हा सामना सुरु होण्यापूर्वीच भारतीय संघासाठी निराशजनक ठरला. भारतीय संघाची बस साउथहॅम्प्टनच्या वाहतूक कोंडीत अडकली आणि वेळेवर स्टेडियमवर पोहोचू शकली नाही. परिणामी, नाणेफेक 45 मिनिटं उशिरा झाली आणि सामना अर्ध्या तासानं, म्हणजेच 7:30 वाजता सुरु झाला. संपूर्ण दौऱ्यात सातत्यानं नाणेफेक जिंकणाऱ्या भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनं इथंही नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर भारतीय संघासाठी काहीही चांगलं घडलं नाही.

बटलर आणि ब्रुक यांनी भारतीय गोलंदाजांना धुतलं : दुसऱ्या षटकात पहिली विकेट गमावल्यानंतर, इंग्लंडनं विजयासाठी आवश्यक धावसंख्या गाठेपर्यंत भारतीय संघाला कोणतीही संधी दिली नाही. फॉर्मात असलेल्या कर्णधार हॅरी ब्रुकनं पुन्हा एकदा भारतीय गोलंदाजांची धुलाई केली. मात्र, या डावाचा खरा स्टार होता अनुभवी सलामीवीर जॉस बटलर, जो आतापर्यंत या मालिकेत अपयशी ठरला होता. बटलरनं अवघ्या 51 चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं आणि ब्रुकसोबत मिळून 233 धावांची विश्वविक्रमी भागीदारी रचली.

इंग्लंडनं केल्या 257 धावा : बटलरनं 64 चेंडूंमध्ये 131 धावा (8 षटकार, 12 चौकार) ठोकल्या, तर ब्रुकला शतक पूर्ण करता आलं नसलं तरी, तो 45 चेंडूंमध्ये 95 धावांवर (8 षटकार, 4 चौकार) नाबाद राहिला. इंग्लंडनं केवळ 3 गडी गमावून 257 धावा केल्या, जो भारतीय संघाविरुद्धचा सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम आहे. भारतीय क्षेत्ररक्षणानंही यात हातभार लावला, त्यांनी 3 झेल सोडले. शिवम दुबेनं 3 धावांवर असलेल्या ब्रुकचा झेल सोडून सर्वात मोठी चूक केली.

भारतीय संघात बदल करुनही फायदा नाही : भारतीय संघानं या सामन्यासाठी संजू सॅमसनला संघात परत बोलावलं आणि वैभव सूर्यवंशीला संघातून वगळलं. या निर्णयामुळं परिस्थितीत काही बदल झाला नाही. संजूनं त्याच्या मागील तीन डावांच्या तुलनेत यावेळी 5 पेक्षा जास्त धावा केल्या, पण इथंही त्याला मोठी खेळी करता आली नाही आणि तो केवळ 27 धावांवर बाद झाला. अभिषेक शर्मा (3) त्याहूनही लवकर बाद झाला. संपूर्ण दौऱ्यात अपयशी ठरलेल्या इशान किशननं (58) अंतिम सामन्यात थोडा फॉर्म दाखवत अर्धशतक झळकावलं, पण मोठ्या लक्ष्याच्या दबावाखाली तोही बाद झाला.

सातपैक सही सामने गमावले : कर्णधार श्रेयस अय्यरनं (28) मैदानात उतरल्यावर वेगानं धावा केल्या, पण त्याचा डाव फार काळ टिकला नाही. ईशानप्रमाणेच या दौऱ्यावर टीकेला सामोरं गेलेला आणि अपयशी ठरलेला उपकर्णधार तिलक वर्मा (53) यानंही या सामन्यात आक्रमक फलंदाजी करत अवघ्या 24 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावलं. पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि सामना हातातून निसटला होता. अखेरीस, भारतीय संघ आपल्या 20 षटकांत 8 गडी गमावून केवळ 201 धावांपर्यंतच पोहोचू शकला आणि सामना व मालिका दोन्ही गमावून बसला. एकूणच, भारतीय संघानं या दौऱ्यावर खेळलेल्या 7 टी-20 सामन्यांपैकी 6 सामने गमावले.

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TAGGED:

TEAM INDIA LOST NUMBER 1
1 SPOT IN T20I RANKINGS
ENGLAND WHITEWASH INDIA
ENGLAND VS INDIA T20I SERIES
TEAM INDIA

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