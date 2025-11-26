टीम इंडिया 'गंभीर' स्थितीत... 14 महिन्यांत 5 पराभव, घरच्या मैदानावरील वर्चस्व संपलं?
दक्षिण आफ्रिकेनं दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत टीम इंडियाचा 2-0 असा पराभव केला. गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली टीम इंडियानं किती कसोटी आणि मालिका जिंकल्या आहेत?
Published : November 26, 2025 at 4:02 PM IST
गुवाहाटी Team India Under Gautam Gambhir : एक काळ असा होता जेव्हा भारतीय क्रिकेट संघाला घरच्या मैदानावर कसोटीत हरवणं अशक्य होतं. सर्वात प्रमुख संघांनाही कसोटीत भारताला हरवता आलं नाही. न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड सारख्या प्रमुख संघांना भारतात अनेकदा कसोटीत पराभव पत्करावा लागला. मात्र, आता असं दिसतं की भारताचं घरच्या मैदानावरचं वर्चस्व संपलं आहे. 2012 पासून भारतानं घरच्या मैदानावर एकही कसोटी मालिका गमावलेली नव्हती. परंतु गेल्या वर्षी न्यूझीलंडनं तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत भारताला भारतात 3-0 नं हरवले. त्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही भारताला 2-0 नं पराभल पत्करावा लागला आहे. यामुळं टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
South Africa seal a clinical win in Guwahati to complete a series sweep in the #INDvSA Test series 👊#WTC27 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/SoFCQPkNx1— ICC (@ICC) November 26, 2025
भारतीय संघाची 'गंभीर' अवस्था : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यानंतर घरच्या मैदानावर कसोटी पराभवाची ही मालिका सुरु झाली. गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून, भारतानं घरच्या मैदानावर एकूण नऊ कसोटी सामने खेळले आहेत, त्यापैकी पाच गमावले आहेत. घरच्या मैदानावर जिंकलेल्या चार कसोटी वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेशविरुद्ध आहेत. एकूणच, गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून भारतानं 19 कसोटी सामने खेळले आहेत, त्यापैकी दहा गमावले आहेत. हा विक्रम खूपच लज्जास्पद आहे.
गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारताचा लाजिरवाणा कसोटी विक्रम -
- घरगुती कसोटी मालिकेत न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव :
मागील वर्षी घरच्या कसोटी मालिकेत भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला. यासह 12 वर्षांनंतर घरच्या मैदानावर टीम इंडियाचा हा पहिला पराभव होता. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं न्यूझीलंड संघाविरुद्ध कसोटी मालिका गमावली. टॉम लॅथमच्या नेतृत्वाखालील कीवी संघानं 1955 नंतर भारतात पहिली कसोटी मालिका जिंकून इतिहास रचला होता. भारताचा बेंगळुरुमध्ये 8 विकेट्सनं पराभव झाला, त्यानंतर पुण्यातील दुसऱ्या कसोटीत 133 धावांनी पराभव झाला आणि मुंबईतील अंतिम सामन्यातही 25 धावांनी पराभव झाला. अशाप्रकारे, गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारतानं कीवींविरुद्ध कसोटी मालिका 3-0 नं गमावली. यासह भारताला घरच्या मैदानावर 24 वर्षांनंतर क्लीन स्वीप मिळाला.
THE NEW LOW AT HOME FOR INDIA:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
- First time in 25 years India lose 5 Tests in a two season stretch.
- First time in 66 years India lose 5 Tests in a span of 7 matches.
- India’s biggest defeat in Test cricket.
- First time in 30 years India registered 0 individual hundred in a… pic.twitter.com/dcKQ1J2Gy1
- ऑस्ट्रेलियामध्ये बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गमावली :
भारतीय संघानं 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी देखील गमावली. पाच सामन्यांच्या मालिकेत ऑस्ट्रेलियानं भारताचा 3-1 असा पराभव केला. या पराभवामुळं भारताची 10 वर्षांची विजयी मालिका संपुष्टात आली. गंभीरच्या प्रशिक्षकपदाखाली भारतानं हंगामात दहापैकी सहा कसोटी गमावल्या आणि श्रीलंकेविरुद्धही वनडे मालिका जिंकली नाही.
- भारत पहिल्यांदाच WTC फायनलमध्ये पोहोचू शकला नाही :
भारत WTC फायनलमध्ये पोहोचू शकला नाही ही पहिलीच वेळ होती. भारत 2023-25 च्या अंतिम फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. त्यापूर्वी, भारतानं दोन अंतिम सामने खेळले होते (2019-21 आणि 2021-23). घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध 0-3 आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 1-3 असा पराभव झाल्यानं भारत सलग तिसऱ्यांदा WTC फायनलमध्ये पोहोचू शकला नाही.
0-3 AGAINST NEW ZEALAND.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
0-2 AGAINST SOUTH AFRICA.
Heartbreaking time for Indian cricket at home. 💔 pic.twitter.com/SOoisxuGmb
- 21 व्या शतकातील असा अपमानजनक पराभव पत्करणारा एकमेव संघ :
कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या कसोटीत भारताचा 30 धावांनी पराभव झाला. टीम इंडिया केवळ 124 धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरली. यासह गेल्या 15 वर्षांत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेतील हा पहिलाच पराभव होता. गंभीरच्या प्रशिक्षकपदाखाली भारताला घरच्या मैदानावर 124 धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयश आलं आणि 21 व्या शतकात असा लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला.
🚨 SOUTH AFRICA HAVE WHITEWASHED INDIA IN A TEST SERIES IN INDIA 2-0. 🚨 pic.twitter.com/lIYpZXzeYv— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
- 25 वर्षांनी आफ्रिकेविरुद्ध गमावली मालिका :
टेम्बा बावुमा यांच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं बुधवारी (26 नोव्हेंबर) गुवाहाटी कसोटी 408 धावांनी जिंकली. 549 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम इंडिया सामन्याच्या पाचव्या दिवशी 140 धावांवर गारद झाली. धावांच्या बाबतीत हा भारताचा कसोटी क्रिकेटमधील सर्वात मोठा पराभव ठरला. दक्षिण आफ्रिकेनं पहिल्या डावात 489 धावा केल्या आणि दुसऱ्या डावात 260/5 धावांवर डाव घोषित केला. त्यानंतर भारतासमोर 549 धावांचं लक्ष्य होतं. भारतीय संघ पहिल्या डावात फक्त 201 धावांवरच मर्यादित राहिला. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या 25 वर्षांत दक्षिण आफ्रिकेचा भारतात पहिलाच कसोटी मालिका विजय होता. शिवाय, 25 वर्षांत पहिल्यांदाच आफ्रिकन संघानं भारताला 2-0 नं व्हाईटवॉश दिला.
🚨 INDIA SUFFERED THEIR BIGGEST EVER DEFEAT IN TEST CRICKET HISTORY. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
- A defeat by 408 runs at home. 💔 pic.twitter.com/NimO6J9Xms
दरम्यान, पत्रकार परिषदेत गंभीर म्हणाला, "माझं भविष्य बीसीसीआय ठरवेल, पण हे विसरु नका की मी संघाला अनेक महत्त्वाचे विजय मिळवून दिले आहेत. मीच भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप जिंकण्यास जिंकवून दिली आहे."
Gautam Gambhir said, “I’m same guy under whom India did well in England, won the Champions Trophy and won the Asia Cup”. pic.twitter.com/seNT4yyxvi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारतानं गमावलेले सामने (वनडे आणि कसोटी) :
- 27 वर्षांनंतर श्रीलंकेविरुद्ध द्विपक्षीय वनडे मालिकेत पराभव
- पहिल्यांदाच, भारतानं 3 सामन्यांच्या वनडे मालिकेत 30 विकेट्स गमावल्या
- 45 वर्षांनंतर, भारत एका कॅलेंडर वर्षात वनडे सामन्यांमध्ये विनाविजयी राहिला
- भारतानं 36 वर्षांनंतर न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावली
- 19 वर्षांनंतर, चिन्नास्वामी मैदानावर कसोटी सामना गमावला
- इतिहासात पहिल्यांदाच, घरच्या मैदानावर कसोटी क्रिकेटमध्ये 50 पेक्षा कमी धावांची नोंद झाली
- पहिल्यांदाच, भारतानं न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर कसोटी सामना गमावला
- 12 वर्षांनंतर, भारतानं घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका गमावली (न्यूझीलंडविरुद्ध मागील वर्षी)
- घरच्या मैदानावर लागोपाठ दोन कसोटी मालिका गमावल्याचा लज्जास्पद विक्रम
- 12 वर्षांनंतर, मुंबईच्या वानखेडे इथं कसोटी सामना गमावला
- पहिल्यांदाच, भारत घरच्या मैदानावर कसोटी सामन्यात 200 पेक्षा कमी धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात अपयशी ठरला
- पहिल्यांदाच, भारताला घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश मिळाला
- 13 वर्षांनंतर, मेलबर्नमध्ये कसोटी सामना गमावला
- 10 वर्षांनंतर, सलग दोन कसोटी मालिका गमावल्या
- 10 वर्षांनंतर, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गमावली
- 12 वर्षांनंतर, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिका गमावली
- पहिल्यांदाच WTC फायनलसाठी पात्र ठरण्यात अपयशी (2025)
- हेडिंग्ले इथं पाच शतकं झळकावूनही कसोटी सामना गमावणारा जगातील पहिला संघ
- दुसऱ्यांदा लॉर्ड्सवर 200 पेक्षा कमी धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयशी (इंग्लंडविरुद्ध)
- 11 वर्षांनंतर मँचेस्टरमध्ये कसोटी सामन्यात 600 हून अधिक धावा दिल्या
- 17 वर्षांनंतर अॅडलेडमध्ये वनडे सामना गमावला
- घरच्या मैदानावर 124 धावांचं सर्वात कमी लक्ष्य न गाठण्याचा विक्रम नोंदवला
- 15 वर्षांनंतर ईडन गार्डन्सवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामना गमावला
- 25 वर्षांत प्रथमच, भारतानं दोन हंगामात पाच कसोटी सामने गमावले आहेत.
- 66 वर्षांत प्रथमच, भारतानं सात महिन्यांत पाच कसोटी सामने गमावले आहेत.
- धावांच्या बाबतीत भारताला सर्वात मोठा कसोटी पराभव (408 धावा) सहन करावा लागला आहे.
- 25 वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेनं भारताला भारतात क्लीन स्वीप केलं
