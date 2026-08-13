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शुभमन गिलच्या नेतृत्वात टीम इंडिया गॉलमध्ये दाखल, संघाचं झालं जबरदस्त स्वागत; पाहा व्हिडिओ

शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय क्रिकेट संघ सध्या श्रीलंकेत आहे. पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी संघ आता गॉलमध्ये दाखल झाला आहे.

Team India In Galle
शुभमन गिलच्या नेतृत्वात टीम इंडिया गॉलमध्ये दाखल (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 5:06 PM IST

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गॉल Team India In Galle : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय क्रिकेट संघ सध्या श्रीलंकेत आहे. भारतीय संघ थेट कोलंबोला पोहोचला होता, जिथं तीन दिवसीय सराव सामना खेळला गेला. संघानं हा सामना जिंकला. आता खऱ्या कसोटी सामन्याची वेळ आली आहे, जो गॉलमध्ये खेळला जाईल. या सामन्यासाठी संघ आता गॉलमध्ये दाखल झाला आहे. भारतीय खेळाडूंचं फुलांचे हार घालून भव्य स्वागत करण्यात आलं. बीसीसीआयनं याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. दरम्यान, श्रीलंकेनंही सामन्यासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे.

भारत आणि श्रीलंका पहिला कसोटी सामना 15 ऑगस्टपासून गॉलमध्ये : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना 15 ऑगस्ट रोजी खेळला जाईल. यासाठी भारतीय संघ गॉलमध्ये दाखल झाला असून संघानं तयारीला सुरुवात केली आहे. संघ 12 ऑगस्टच्या संध्याकाळी तिथं पोहोचला आणि त्यानंतर लगेचच काही खेळाडूंनी तयारी सुरु केली. येथील खेळपट्टीवर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. खरं तर, श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्या फिरकी गोलंदाजांसाठी अनुकूल मानल्या जातात. यावेळीही असंच काही घडल्यास, संघ आपल्या फिरकी गोलंदाजांना त्यासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न करेल.

कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचा फॉर्म खराब : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ काही काळापासून कसोटीत संघर्ष करत आहे. विशेषतः फिरकी गोलंदाजांमध्ये पूर्वी असलेला जोश आता दिसत नाही. संघ, किमान भारतात तरी, अनेकदा स्वतःच्याच जाळ्यात अडकतो. यावेळी, श्रीलंकेकडे प्रभात जयसूर्यासारखे गोलंदाज आहेत, जे भारतीय संघासाठी निश्चितच समस्या निर्माण करु शकतात. मात्र, सामन्याचे दोन दिवस शिल्लक असल्यानं, खेळपट्टीचं निरीक्षण करुन आपल्या तयारीमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळेल.

जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप अंतर्गत सामने : ही मालिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप अंतर्गत खेळली जाणार असल्यानं, तिचं महत्त्व आणखी वाढलं आहे. भारतीय संघ सध्या डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत तळाशी आहे. मात्र, ही मालिका जिंकल्यास पुढं जाण्याची संधी मिळेल. दरम्यान, स्पर्धा चुरशीची होण्याची अपेक्षा आहे आणि कोणता संघ जिंकतो हे पाहणं बाकी आहे.

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