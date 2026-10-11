इंदौरमध्ये अय्यर ब्रिगेडचं पलटवार! सामना जिंकत घेतली मालिकेत आघाडी
भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील तिसरा टी20 सामना इंदौरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला गेला. यात भारतानं विजय मिळवला.
Published : October 11, 2026 at 11:20 PM IST
इंदौर IND vs WI 3rd T20I : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील तिसरा टी20 सामना इंदौरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यात टीम इंडियानं वेस्ट इंडिजचा 14 धावांनी पराभव करत मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाय होपनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाचा संघ 20 षटकांत 223 धावांवर सर्वबाद झाला. टीम इंडियाकडून अभिषेक शर्मानं 30 चेंडूंमध्ये 69 धावा करुन सर्वाधिक धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, वेस्ट इंडिजचा संघ 20 षटकांत 7 गडी गमावून केवळ 209 धावाच करु शकला.
अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन यांची धमाकेदार फलंदाजी : संजू सॅमसनच्या विकेटनं भारताची सुरुवात खराब झाली, पण त्यानंतर सलामीवीर अभिषेक शर्मानं मैदानाच्या कानाकोपऱ्यात चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला. अभिषेकनं अवघ्या 30 चेंडूंमध्ये 230 च्या धडाकेबाज स्ट्राईक रेटनं 6 चौकार आणि 5 षटकारांसह 69 धावा केल्या. दुसऱ्या टोकाकडून, इशान किशननंही स्फोटक फलंदाजी करत 6 चौकार आणि 1 षटकाराच्या मदतीनं 18 चेंडूंमध्ये 37 धावा केल्या. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी अवघ्या 40 चेंडूंमध्ये 108 धावांची विक्रमी भागीदारी केली. मधल्या आणि खालच्या फळीत, तिलक वर्मानं 16 चेंडूंमध्ये 28 धावा, नितीश कुमार रेड्डीनं 14 चेंडूंमध्ये 21 धावा, अक्षर पटेलनं 14 चेंडूंमध्ये 20 धावा आणि नमन धीरनं 5 चेंडूंमध्ये 10 धावा केल्या. अखेरीस, प्रिन्स यादवनं 6 चेंडूंमध्ये नाबाद 13 धावा करुन भारताची धावसंख्या 223 पर्यंत पोहोचवली.
शाय होप अपयशी : भारतानं दिलेलं 224 धावांचं लक्ष्य गाठताना वेस्ट इंडिज संघाला दुसऱ्याच षटकात पहिला मोठा धक्का बसला. मागील सामन्यात शतक झळकावून संघाला विजय मिळवून देणारा कर्णधार शाय होप, अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर अवघ्या 5 धावांवर त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर कामिल पूरन (27 चेंडूंत 42 धावा, 3 चौकार, 3 षटकार) आणि शिमरॉन हेटमायर (26 चेंडूंत 43 धावा, 6 चौकार, 2 षटकार) यांनी एक भक्कम भागीदारी रचली. मात्र, नमन धीरनं या दोन्ही धोकादायक फलंदाजांना बाद करुन वेस्ट इंडिजच्या आशांवर पाणी फेरलं. खालच्या फळीत, शेर्फेन रदरफोर्डनं 20 चेंडूंत 32 धावा, क्वेंटिन सॅम्पसननं 15 चेंडूंत 21 धावा, कीमो पॉलनं 3 चेंडूंत 10 धावा आणि रोव्हमन पॉवेलनं 5 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजला 20 षटकांत 7 गडी गमावून केवळ 209 धावा करता आल्या.
अर्शदीप सिंग आणि नमन धीर यांची भेदक गोलंदाजी : भारतीय गोलंदाजीनं संपूर्ण सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांना दबावाखाली ठेवलं. वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगनं शानदार गोलंदाजी करत शाय होप, शेर्फेन रदरफोर्ड आणि कीमो पॉल यांच्या महत्त्वपूर्ण विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, नमन धीरनं आपल्या भेदक गोलंदाजीनं कामिल पूरन आणि शिमरॉन हेटमायर यांची स्थिर भागीदारी तोडली. नितीश कुमार रेड्डी आणि अक्षर पटेल यांनीही प्रत्येकी एक विकेट घेतली. यासह, टीम इंडियानं मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे.
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