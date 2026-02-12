भारताचा नामिबियावर एकहाती विजय; पाकिस्तानला न खेळताच 'जोर का झटका'
भारतीय क्रिकेट संघानं 2026 टी-20विश्वचषकात सलग दुसरा विजय मिळवला आहे.
Published : February 12, 2026 at 11:22 PM IST
नवी दिल्ली IND on Top of Point Table : भारतीय क्रिकेट संघानं 2026 टी-20विश्वचषकात सलग दुसरा विजय मिळवला आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात नामिबियाविरुद्धचा सामना भारतानं 93 धावांच्या मोठ्या फरकानं जिंकला. टी-20 विश्वचषकात भारताचा धावांनी हा सर्वात मोठा विजय आहे. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 9 बाद 209 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात नामिबियानं चांगली सुरुवात केली, परंतु भारताच्या फिरकी गोलंदाजांसमोर त्यांचा डाव कोसळला. परिणामी संघ 19व्या षटकात 116 धावांवर गारद झाला. या विजयासह भारतानं पाकिस्तानला मागे टाकलं आणि गट अ गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं.
Biggest win margin for #TeamIndia by runs in ICC Men's #T20WorldCup 💪— BCCI (@BCCI) February 12, 2026
The #MenInBlue beat Namibia by 9️⃣3️⃣ runs to make it 2️⃣ victories in a row!
Scorecard ▶️ https://t.co/SQLoaZjq98#INDvNAM pic.twitter.com/b0PL2LLSbI
इशान किशनचं स्फोटक अर्धशतक : प्रथम फलंदाजी करताना विश्वचषकात पहिलाच सामना खेळणाऱ्या संजू सॅमसननं भारताला जलद सुरुवात दिली. त्यानं तीन षटकार आणि एक चौकार मारला पण दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर तो बाद झाला. त्यानंतर इशाननं तिलक वर्मासह दुसऱ्या विकेटसाठी 31 चेंडूत 79 धावांची भागीदारी करत संघाला 100 धावसंख्येचा टप्पा ओलांडून दिला. इशाननं सहाव्या षटकात सलग चार षटकार मारले आणि 20 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं. सातव्या षटकात भारतीय संघानं 100 धावसंख्येचा टप्पा ओलांडला. तो आठव्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. त्यानं 24 चेंडूत पाच षटकार आणि सहा चौकारांसह 61 धावा केल्या.
Fire with the bat 🔥— BCCI (@BCCI) February 12, 2026
Clinical with the ball 👌
Hardik Pandya is the Player of the Match for his all-round brilliance 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/SQLoaZjq98#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNAM | @hardikpandya7 pic.twitter.com/vdPHv7rgBn
हार्दिकचीही अर्धशतकी खेळी : यानंतर, नामिबियाच्या फिरकी गोलंदाजांनी भारतावर दबाव आणला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव 13 चेंडूत 12 धावा काढल्यानंतर बाद झाला, तर तिलकनं 21 चेंडूत तीन चौकारांसह 25 धावा केल्या. 12 षटकांनंतर भारताची धावसंख्या 4 बाद 124 अशी होती. येथून हार्दिक पांड्यानं शिवम दुबे (23) सोबत 39 चेंडूत 81 धावा जोडून भारताला 200 धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. 205 धावसंख्यावर हार्दिक पांड्याच्या रुपात टीम इंडियाला पाचवा धक्का बसला. पांड्या 28 चेंडूत 52 धावा काढून बाद झाला, त्यानं चार षटकार आणि तेवढेच चौकार मारले, यानंतर संघ कोसळला. नामिबियाचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मसनं चार षटकात 20 धावा देत सर्वाधिक चार विकेट घेतल्या.
India march to a convincing win in Delhi to make it two in two at #T20WorldCup 2026 👊— ICC (@ICC) February 12, 2026
📝: https://t.co/UajUMbf3Tn pic.twitter.com/8oOKDkAe11
वरुण चक्रवर्तीच्या फिरकीत अडकले नामिबियाचे फलंदाज : भारतानं दिलेल्या 210 धावांचा पाठलाग करायला उतरलेल्या नामिबियाला सलामीवीर लॉरेंट स्टीनकॅम्प आणि जॅन फ्रायलिंक यांनी चांगली सुरुवात दिली. भारताकडून हार्दिक पांड्या आणि अर्शदीप सिंग यांनी गोलंदाजीची सुरुवात केली. फ्रायलिंक जलद धावा करत होता पण चौथ्या षटकात अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानं 15 चेंडूत 22 धावा केल्या. पॉवरप्लेच्या शेवटी नामिबियाची धावसंख्या 1 बाद 57 होता. सात षटकांनंतर संघानं 67 धावा केल्या होत्या, पण वरुण चक्रवर्तीच्या आगमनानं परिस्थिती बदलली. त्यानं पहिल्याच चेंडूवर लॉरेंटला बाद केले. त्यानं 20 चेंडूत 29 धावा केल्या. नामिबियाचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मसने अक्षर पटेलविरुद्ध दोन षटकार मारले.
फिरकीपुढं फलंदाज अपयशी : वरुण चक्रवर्तीनं त्याच्या दुसऱ्या षटकात दोन बळी घेतले. त्यानं जेजे स्मित आणि जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन यांना बाद केलं. पुढच्या षटकात इरास्मस बाद झाला. त्यानंतर नामिबियाच्या विकेट्स पडायला सुरुवात झाली आणि 19व्या षटकात संघ 116 धावांवर बाद झाला. भारताकडून वरुण चक्रवर्तीनं तीन बळी घेतले, तर अक्षर पटेल आणि हार्दिक पांड्यानं प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
