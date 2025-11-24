टीम इंडियानं जिंकला 60, 50 आणि 20 षटकांचा विश्वचषक; विक्रम मोडणं अशक्य!
भारतीय क्रिकेट संघानं 60, 50 आणि 20 षटकांचा विश्वचषक जिंकला आहे, ज्यामुळं तो असा पराक्रम करणारा जगातील एकमेव संघ बनला आहे.
मुंबई Team India : क्रिकेटला 'जेंटलमॅन्स गेम' असं म्हटलं जातं आणि आज तो जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशात खेळला जातो. भारतात तर क्रिकेट हा एक उत्सव मानला जातो. जेव्हा विश्वचषक होतो तेव्हा संघ तो जिंकण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात आणि असं म्हटलं जातं की विश्वचषकात चांगली कामगिरी करणारा संघ केवळ एक चांगला संघ मानला जात नाही तर तो विश्वविजेता देखील बनतो. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की क्रिकेटची उत्पत्ती कसोटी स्वरुपात झाली होती, परंतु कालांतरानं वनडे आणि टी-20 क्रिकेट देखील उदयास आलं. सुरुवातीला वनडे क्रिकेटमध्ये 60 षटकांचा समावेश होता, परंतु नंतर तो 50 षटकांचा झाला आणि टी-20 क्रिकेटची सुरुवात 2005 मध्ये झाली.
भारतानं चार वेळा जिंकला विश्वचषक : जेव्हा क्रिकेटमध्ये विश्वचषक होतो तेव्हा प्रत्येक संघ तो जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतो. विश्वचषक ट्रॉफी जिंकणे हे प्रत्येक संघाचं स्वप्न असते. वनडे विश्वचषक जिंकण्यात ऑस्ट्रेलिया आघाडीवर आहे. ऑस्ट्रेलियन संघानं आतापर्यंत पाच वेळा विजेतेपद जिंकलं आहे. दरम्यान, वेस्ट इंडिज आणि भारतानं प्रत्येकी दोनदा विश्वचषक जिंकला आहे. भारतानं विश्वचषक विजयांमध्ये एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे, जो मोडणं अशक्य आहे. भारतीय संघानं 1983 मध्ये पहिला आणि 2011 मध्ये दुसरा वनडे विश्वचषक जिंकला. 2007 आणि 2024 मध्ये टीम इंडियानं टी-20 विश्वचषक जिंकला. अशाप्रकारे, भारतीय क्रिकेट संघानं 60, 50 आणि 20 षटकांचा विश्वचषक जिंकला आहे, ज्यामुळं तो असा पराक्रम करणारा जगातील एकमेव संघ बनला आहे.
1983 पहिल्यांदा जिंकला वर्ल्ड कप : 1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं पहिल्यांदाच वनडे विश्वचषक जिंकला तेव्हा वनडे सामने 60 षटकांच्या स्वरुपात खेळले गेले. अशाप्रकारे, जेव्हा भारत पहिल्यांदाच वनडे विश्वचषक विजेता बनला, तेव्हा स्पर्धेतील सर्व सामने 60 षटकांच्या स्वरुपात खेळले गेले. याचा अर्थ असा की भारतीय संघानं पहिल्यांदाच 60 षटकांचा वनडे विश्वचषक जिंकला. पहिल्या विश्वचषकात, भारतानं अंतिम फेरीत दोन वेळा गतविजेत्या वेस्ट इंडिजला पराभूत करुन हे वेगळेपण मिळवलं. इंग्लंडमधील लॉर्ड्स येथे टीम इंडियाच्या कामगिरीनं भारतीय क्रिकेटचा चेहरामोहराच बदलला.
2011 मध्ये दुसऱ्यांदा जिंकला वनडे विश्वचषक : पहिल्या विश्वचषक विजयानंतर 28 वर्षांनी महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतानं दुसरं वनडे विश्वचषक जिंकले. 2011 मध्ये, वनडे विश्वचषक भारतीय भूमीवर खेळला गेला आणि यावेळी तो 50 षटकांचा होता. धोनीच्या नेतृत्वाखाली, मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतानं श्रीलंकेला पराभूत करुन दुसऱ्यांदा हा मान मिळवला. गौतम गंभीरनं अंतिम सामन्यात 97 धावा केल्या, तर धोनीनं नाबाद 91 धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला.
2007 आणि 2024 मध्ये जिंकलं टी-20 विश्वचषक : याशिवाय एम.एस. धोनीच्या नेतृत्वाखालीच टीम इंडियानं पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषक जिंकण्याचा मान मिळवला होता. हा विश्वचषक पहिल्यांदाच दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित करण्यात आला होता आणि अंतिम सामन्यात भारतानं एका रोमांचक सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला हरवून विजेतेपद जिंकलं. त्यानंतर 2024 मध्ये अमेरिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करुन दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषकावर नाव कोरलं.
