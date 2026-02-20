ETV Bharat / sports

श्रीलंकेवर भारताचा एकहाती विजय; भारतीय संघाची फायनलमध्ये धडक

थायलंडमधील बँकॉक इथं सुरु असलेल्या महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आपली दमदार कामगिरी सुरु ठेवली आहे.

Asia Cup Rising Stars
भारतीय संघाची फायनलमध्ये धडक (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बँकॉक Asia Cup Rising Stars : थायलंडमधील बँकॉक इथं सुरु असलेल्या महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आपली दमदार कामगिरी सुरु ठेवली आहे. भारतीय संघ आता अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. टीम इंडियाचा सामना सेमीफायनलमध्ये श्रीलंकेच्या महिला संघाशी झाला होता, जिथं त्यांनी सामना सहज जिंकला. टीम इंडियाच्या विजयात त्यांच्या गोलंदाजांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. गोलंदाजीसोबतच टीम इंडियानं फलंदाजीतील कौशल्य दाखवत श्रीलंकेचा 5 विकेट्सनं पराभव केला.

कसा झाला सामना : भारत महिला अ आणि श्रीलंका महिला अ यांच्यात झालेल्या या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, नाणेफेक गमावल्यानं भारतीय संघावर कोणताही परिणाम झाला नाही. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या टीम इंडियानं श्रीलंकेला 19.4 षटकांत 118 धावांवर गुंडाळलं. भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या कर्णधाराचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा सिद्ध केला. या सामन्यात टीम इंडियानं पहिल्या डावातच आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं.

राधा यादवची गोलंदाजीत सर्वोत्तम कामगिरी : टीम इंडियाची कर्णधार राधा यादवनं गोलंदाजीत सर्वोत्तम कामगिरी केली. तिनं 3.4 षटकांत फक्त 19 धावा दिल्या आणि 4 बळी घेतले. राधा यादव ही भारतीय वरिष्ठ महिला संघाचा भाग आहे. तनुजा कंवर आणि प्रेरणा रावत यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर मिनू मणी आणि साईमा ठाकोर यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या कोणत्याही फलंदाजाला स्थिरावू दिलं नाही. संचना कविंदीनं त्यांच्याकडून सर्वाधिक 31 धावा केल्या.

भारतीय संघाचा एकहाती विजय : 119 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, भारतीय महिला संघानं दमदार सुरुवात केली, परंतु टीम इंडियानं त्यांचा पहिला बळी अवघ्या 30 धावांवर गमावला. त्यानंतर, वृंदा दिनेश आणि अनुष्का शर्मा यांनी 24 चेंडूत 47 धावांची भागीदारी केली. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी ही भागीदारी मोडली तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. या डावात भारताकडून वृंदा दिनेशनं सर्वाधिक धावा केल्या. तिनं 20 चेंडूत 42 धावा केल्या आणि टीम इंडियाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या स्पर्धेचा अंतिम सामना 22 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाईल. या सामन्यात टीम इंडिया पाकिस्तान किंवा बांगलादेशशी सामना करु शकते. या दोघांमधील सेमीफायनल सामना अजून खेळायचा आहे.

हेही वाचा :

  1. सिकंदर रझानं रोहित शर्माचा मोठा विक्रम मोडला; टी-20 विश्वचषकात रचला नवा इतिहास
  2. T-20 वर्ल्ड कपच्या शेवटच्या सामन्यातही कांगारुंना धक्का बसणार? ओमानच्या कर्णधारानं सामन्यापूर्वी दिला मोठा इशारा
  3. टी-20 विश्वचषकात अफगाणिस्तानची 'हॅपी एंडिंग'; शेवटच्या सामन्यानंतर रशीद खान भावुक

TAGGED:

TEAM INDIA IN FINAL
WOMENS ASIA CUP RISING STARS
SRI LANKA A WOMEN TEAM
INDIA BEAT SRI LANKA
TEAM INDIA IN FINAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.