58 वर्षांत फक्त 2 विजय! टीम इंडियाचा न्यूझीलंडमध्ये लाजिरवाणा विक्रम; गिलसमोर मोठं चॅलेंज
भारतीय क्रिकेट संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. यातील टी-20 आणि वनडे मालिकांचा थरार आता संपला आहे.
Published : November 18, 2026 at 2:58 PM IST
वेलिंग्टन India Test Record in NZ : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. यातील टी-20 आणि वनडे मालिकांचा थरार आता संपला आहे. आता क्रिकेट चाहते गुरुवारपासून (19 नोव्हेंबर 2026) सुरु होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेचा थरार अनुभवतील. या प्रतिष्ठित मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं खेळला जाईल.
Different eras of Indian cricket have graced this ground. The challenge remains timeless 🤍 🎥 The Basin Reserve is ready to serve 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙜𝙧𝙞𝙩 🏟️ ⌛ #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/dsxDtOMB8t— BCCI (@BCCI) November 18, 2026
भारतीय संघानं न्यूझीलंडमध्ये जिंकल्या केवळ दोन कसोटी मालिका : भारतीय क्रिकेट संघानं 1968 च्या सुरुवातीला पहिल्यांदा न्यूझीलंडचा दौरा केला होता. तेव्हापासून, भारतानं तिथं एकूण 10 कसोटी मालिका खेळल्या असून, त्यापैकी केवळ दोनच जिंकल्या आहेत. नवाब मन्सूर अली खान पतौडी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारतानं न्यूझीलंडच्या आपल्या पहिल्याच दौऱ्यावर चार सामन्यांची कसोटी मालिका 3-1 नं जिंकून इतिहास रचला होता. यानंतर, भारताला पुढची मालिका जिंकण्यासाठी 41 वर्षे वाट पाहावी लागली, जी 2009 मध्ये एम.एस. धोनीच्या नेतृत्वाखाली जिंकली गेली. या दोन दौऱ्यांच्या दरम्यानच्या काळात, काही कसोटी मालिका अनिर्णित राहिल्या, तर कीवी संघानं सहा सामने जिंकले.
भारतीय संघानं जिंकले केवळ पाच सामने : भारतीय संघानं गेल्या 68 वर्षांत न्यूझीलंडच्या भूमीवर एकूण 25 कसोटी सामने खेळले असून, त्यापैकी केवळ पाच सामने जिंकले आहेत. यापैकी तीन सामने 1968 मध्ये आपल्या पहिल्याच दौऱ्यात जिंकले होते. दरम्यान, या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारतानं न्यूझीलंडमध्ये एकूण नऊ कसोटी सामने खेळले असून, त्यापैकी केवळ एक जिंकला, पाच गमावले आणि तीन अनिर्णित राहिले.
On the money Jacob Duffy 👏 https://t.co/4NXQgz2IgZ— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 18, 2026
दोन्ही संघांमध्ये 2024 मध्ये झाली होती शेवटची मालिका : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी क्रिकेटमधील शेवटचा सामना 2024 मध्ये झाला होता. त्यावेळी, भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या न्यूझीलंड संघानं तीन सामन्यांच्या मालिकेत भारताला 3-0 नं पराभूत केलं होतं. मायदेशात न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिका गमावण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ होती.
न्यूझीलंड डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत अव्वल स्थानी : आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) 2025-27 च्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असलेला न्यूझीलंड संघ मायदेशात आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. टॉम लॅथमच्या नेतृत्वाखाली, कीवी संघानं भारताविरुद्धचे आपले शेवटचे तीन कसोटी सामने मायदेशात आणि परदेशातही जिंकले आहेत. त्यामुळं, भारताविरुद्ध आपली विजयाची मालिका पुढं चालू ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. न्यूझीलंडनं या मायदेशातील कसोटी मालिकेसाठी पूर्ण ताकदीचा संघ जाहीर केला आहे, तर त्या तुलनेत, भारताच्या संघात निवडलेल्या 16 खेळाडूंपैकी केवळ तीन खेळाडूंना न्यूझीलंडमध्ये कसोटी सामने खेळण्याचा अनुभव आहे.
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