'मला माझ्याच लोकांविरुद्ध उभं केलं जात आहे'; IND vs NZ सामना संपताच गौतमची 'गंभीर' पोस्ट
टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनं गुरुवारी कीवींविरुद्ध टीम इंडियाच्या विजयानंतर एक पोस्ट केली. ही पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे.
Published : January 22, 2026 at 12:46 PM IST
नागपूर Gautam Gambhir Post : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्ध घरच्या मैदानावर पहिल्यांदाच वनडे मालिका गमावल्याबद्दल टीकेचा सामना करणाऱ्या टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनं काल रात्री सोशल मीडियावर एक पोस्ट पोस्ट केली जी लगेच व्हायरल झाली. नागपूरमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यानंतर गंभीरची ही पोस्ट आली, जो सामना सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं 48 धावांनी जिंकला. सामना सुरु होण्यापूर्वी, काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार शशी थरुर यांनी गंभीरची प्रशंसा करणारी पोस्ट पोस्ट केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी "पंतप्रधानांनंतर भारतातील सर्वात कष्टाळू माणूस" असं म्हटलं होतं. गंभीरनं थरुर यांच्या पोस्टला उत्तर दिलं आणि त्यांचे आभार मानले. मात्र, गंभीरच्या पोस्टमधील एका वाक्यानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला.
Thanks a lot Dr @ShashiTharoor! When the dust settles, truth & logic about a coach’s supposedly “unlimited authority” will become clear. Till then I’m amused at being pitted against my own who are the very best! https://t.co/SDNzLt73v5— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 21, 2026
गौतम गंभीरनं काय लिहिलं? : गौतम गंभीरनं सोशल मीडियावर शशी थरुर यांना टॅग करुन लिहिलं, "खूप खूप धन्यवाद, डॉ. शशी थरुर! जेव्हा सर्व काही शांत होईल, तेव्हा प्रशिक्षकाच्या अमर्यादित अधिकारामागील सत्य आणि तर्क स्पष्ट होईल." माजी सलामीवीराने पुढं लिहिले, "तोपर्यंत, मला माझ्याच लोकांविरुद्ध उभं केलं जात आहे यावर मी हसत आहे, जे सर्वोत्तम आहेत!" गंभीरच्या या पोस्टचे चाहते वेगवेगळे अर्थ काढत आहेत.
In Nagpur, enjoyed a good &frank discussion with my old friend @GautamGambhir, the man with the hardest job in India after the PM’s! He is being second-guessed by millions daily but stays calm &walks on undaunted. A word of appreciation for his quiet determination and able… pic.twitter.com/LOHPygVV0E— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 21, 2026
शशी थरुर यांनी केलं गंभीरचं कौतुक : शशी थरुर यांनी नागपुरात गंभीरसोबत झालेल्या भेटीचा फोटो शेअर केला आणि त्याचं तसंच त्याच्या कामाचं कौतुक केलं. थरुर यांनी लिहिलं की, "नागपूरमध्ये, मी माझा जुना मित्र गौतम गंभीर याच्याशी चांगली आणि स्पष्ट चर्चा केली, जो पंतप्रधानांनंतर भारतातील सर्वात कष्टाळू माणूस आहे! दररोज लाखो लोक त्याच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, परंतु तो शांत राहतो आणि न घाबरता पुढं जातो. त्याच्या शांत दृढनिश्चयाचं आणि सक्षम नेतृत्वाचं कौतुक. आजपासून त्याला मिळणाऱ्या यशासाठी शुभेच्छा!"
गंभीरच्या प्रशिक्षणाबद्दल प्रश्न : गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारतीय संघाची घरच्या मैदानावरील कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे, ज्यामुळं प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 2024 मध्ये, भारतीय संघानं घरच्या मैदानावर पहिल्यांदाच न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिका गमावली, त्यात कीवींनी 3-0 असा क्लीन स्वीप केला. त्यानंतर, गेल्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेनं घरच्या मैदानावर कसोटी मालिकेत भारताचा 2-0 असा पराभव केला. टीम इंडियानं यापूर्वी कधीही भारतात अशा परिस्थितीचा सामना केला नव्हता. शिवाय, भारतानं नुकतीच न्यूझीलंडविरुद्धची वनडे् मालिका 2-1 नं गमावली. न्यूझीलंडनं भारतात पहिल्यांदाच वनडे मालिका जिंकली. टीम इंडियाच्या सातत्यानं खराब कामगिरीसाठी गौतम गंभीरला जबाबदार धरलं जात आहे. क्रिकेट तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की गंभीरचे निर्णय आणि खराब रणनीती घरच्या मैदानावर संघाला वारंवार लाजिरवाणं बनवत आहे.
