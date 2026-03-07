ETV Bharat / sports

T20 विश्वचषकात भारतानं न्यूझीलंडविरुद्ध जिंकला नाही एकही सामना; कसा आहे हेड-टू-हेड रेकॉर्ड?

2026 चा टी-20 विश्वचषक आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात अंतिम सामना खेळवला जाईल.

IND vs NZ Final
T20 विश्वचषकात भारतानं न्यूझीलंडविरुद्ध जिंकला नाही एकही सामना (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 3:03 PM IST

अहमदाबाद IND vs NZ Final : 2026 चा टी-20 विश्वचषक आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. चालू स्पर्धेचा अंतिम सामना-8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळला जाईल. टीम इंडिया हा सामना जिंकून इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, या सामन्यात न्यूझीलंडला हरवणं टीम इंडियासाठी सोपं नसेल. खरं तर, टी-20 विश्वचषकात न्यूझीलंडविरुद्ध टीम इंडियाचा रेकॉर्ड आतापर्यंत खूपच खराब राहिला आहे.

दोन्ही संघांचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड काय : टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये हेड-टू-हेड रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झालं तर, भारत आणि न्यूझीलंडनं आतापर्यंत एकूण 30 सामने खेळले आहेत. टीम इंडियानं यापैकी 18 सामने जिंकले आहेत, त्यापैकी दोन विजय सुपर ओव्हरमध्ये मिळाले आहेत. न्यूझीलंडनं 11 सामने जिंकले आहेत, त्यापैकी एक पावसामुळं रद्द झाला होता. भारतानं न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर 16 पैकी 11 सामने जिंकले आहेत. इथं टीम इंडियाचा वरचष्मा असल्याचं दिसतं.

टी-20 विश्वचषकात भारताला न्यूझीलंडला हरवता आलेलं नाही : टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचा न्यूझीलंडवर वरचष्मा आहे, परंतु टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघांमधील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड पाहता, चित्र वेगळं आहे. भारत आणि न्यूझीलंडनं आतापर्यंत तीन टी-20 विश्वचषक सामने खेळले आहेत. न्यूझीलंडनं तिन्ही सामने जिंकले आहेत. 2007, 2016 आणि 2021 च्या स्पर्धांमध्ये न्यूझीलंडनं भारताचा पराभव केला आहे. त्यामुळं, टीम इंडिया आता हा सामना जिंकून हा विक्रम बदलण्याचा प्रयत्न करेल.

न्यूझीलंडला भारतात खेळण्याचा अनुभव : टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अगदी आधी, न्यूझीलंड संघानं व्हाईट-बॉल मालिकेसाठी भारताचा दौरा केला होता. या मालिकेदरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली गेली आणि टीम इंडियानं 4-1 असा विजय मिळवला. कीवींना भारतात खेळण्याचा बराच अनुभव आहे आणि या अंतिम फेरीत टीम इंडियासमोर ते एक कठीण आव्हान उभं करतील. या विश्वचषकात भारत आणि न्यूझीलंडच्या कामगिरीबद्दल बोलायचं झालं तर, टीम इंडियानं स्पर्धेत आतापर्यंत फक्त एकच सामना गमावला आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडला दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंडविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला आहे.

