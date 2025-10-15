श्रीलंका-न्यूझीलंड सामना पावसात; टीम इंडियाला बंपर फायदा
महिला विश्वचषक 2025 मध्ये श्रीलंका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. श्रीलंकेच्या डावानंतर पाऊस पडला आणि न्यूझीलंडला फलंदाजी करता आली नाही.
Published : October 15, 2025 at 10:40 AM IST
कोलंबो SLW vs NZW Match : मंगळवारी श्रीलंका आणि न्यूझीलंड महिला क्रिकेट संघातील आयसीसी महिला विश्वचषक सामना सततच्या पावसामुळं रद्द करण्यात आला. परिणामी दोन्ही संघांना प्रत्येकी एका गुणावर समाधान मानावं लागलं. यजमान संघानं दमदार फलंदाजी करत 6 बाद 258 धावांचा आव्हानात्मक आकडा गाठला. मात्र न्यूझीलंडनं पाठलाग सुरु करण्यापूर्वीच आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पुन्हा पाऊस पडला आणि सामना पुन्हा सुरु होऊ शकला नाही.
Rain has the final say in Colombo in #NZvSL ☔#CWC25 | 📝: https://t.co/mtSUxUaOeR pic.twitter.com/nN2PJ6vfdP— ICC (@ICC) October 14, 2025
भारतीय संघाला मोठा फायदा : हा सामना रद्द झाल्यानं श्रीलंका चार सामन्यांमधून दोन गुणांसह सातव्या स्थानावर आहे, तर न्यूझीलंड तीन गुणांसह गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. सामना रद्द झाल्यामुळं श्रीलंकेनं दोन्ही गुण गमावले. हा निकाल न्यूझीलंडसाठी मोठा धक्का आहे, ज्यांनी आधीच दोन पराभवांना तोंड दिलं आहे, ज्यामुळं त्यांना उपांत्य फेरी गाठणं कठीण झालं आहे. तर हा सामना रद्द झाल्यानं भारतीय संघालाही फायदा झाला. भारतीय संघ आता 10 गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो, तर न्यूझीलंडला फक्त 9 गुणांपर्यंत पोहोचण्याची संधी आहे. भारत आणि न्यूझीलंडचाही एक सामना नियोजित आहे. जर टीम इंडियानं तो सामना जिंकला तर त्यांचा उपांत्य फेरीतील प्रवेश जवळजवळ निश्चित होईल.
A look at the #CWC25 standings after #NZvSL was washed out 👀📝— ICC (@ICC) October 14, 2025
Find out how the game unfolded ✍️: https://t.co/XOssZPDNoL pic.twitter.com/BqxmgsdXjh
निलक्षीकाचं स्पर्धेतील सर्वात जलद अर्धशतक : या सामन्यात फलंदाजीचा निर्णय घेतल्यानंतर श्रीलंकेनं निलक्षीका डी सिल्वा (नाबाद 55) च्या आक्रमक खेळी आणि कर्णधार चामारी अटापट्टू (53) च्या संयमी अर्धशतकाच्या जोरावर 6 बाद 258 धावा केल्या. अटापट्टूनं तिच्या 72 चेंडूंच्या संयमी खेळीत सात चौकार मारले, तर निलक्षीकानं 28 चेंडूंच्या खेळीत सात चौकार आणि एक षटकार मारत स्पर्धेतील सर्वात जलद अर्धशतक झळकावलं.
The fastest fifty of #CWC25 came off the bat of Nilakshika Silva 💥— ICC (@ICC) October 14, 2025
Watch the highlights of her blazing knock here ➡ https://t.co/lJXCTz46JA#NZvSL pic.twitter.com/aFgePjHSoA
फलंदाजी क्रमवारीत बदल : कर्णधार अटापट्टूनं तरुण फलंदाज विश्मी गुणरत्ने (42) सोबत 101 धावांची भागीदारी करुन मजबूत पाया रचला. हसिनी परेरानंही 44 धावांचं योगदान दिलं. अटापट्टूनं शानदार सुरुवात केली, डावाच्या दुसऱ्या चेंडूवर एक उत्कृष्ट कव्हर ड्राइव्ह मारला आणि नंतर अतिरिक्त कव्हरवर चेंडू टाकून तिचे हेतू दर्शवले. स्पर्धेतील पहिल्या विजयाच्या शोधात असलेल्या श्रीलंकेनं प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि वरच्या क्रमात एक धोरणात्मक बदल केला, 20 वर्षीय गुणरत्नेला त्याच्या कर्णधारासोबत डावाची सुरुवात करण्यासाठी पाठवले, जो यशस्वी झाला.
