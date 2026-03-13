पुढील 12 महिने भारतीय संघ राहणार प्रचंड व्यस्त; इंग्लंड ते जपान पर्यंत दिसेल जलवा
टी-20 विश्वचषक संपला आहे, परंतु भारतीय खेळाडूंना जास्त विश्रांती मिळणार नाही. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)28 मार्चपासून सुरु होणार आहे.
Published : March 13, 2026 at 1:21 PM IST
मुंबई Team India : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा उत्साह संपला आहे. रविवार, 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडला 96 धावांनी हरवून विजेतेपद पटकावलं. हे भारतीय संघाचं सलग दुसरं आणि एकूण तिसरं टी-20 विश्वचषक विजेतेपद ठरलं. भारत हा घरच्या मैदानावर टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ आहे.
आयपीएलनंतर भारतीय संघ पुन्हा मैदानात : टी-20 विश्वचषक संपला आहे, परंतु भारतीय खेळाडूंना जास्त विश्रांती मिळणार नाही. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)28 मार्चपासून सुरु होणार आहे, ज्यात भारतीय खेळाडू त्यांच्या संबंधित फ्रँचायझी संघांसाठी त्यांची ताकद दाखवतील. आयपीएल 2026 च्या समाप्तीनंतर, भारतीय संघाचं जून ते डिसेंबर या कालावधीत व्यस्त वेळापत्रक असेल. जूनमध्ये अफगाणिस्तान संघ एक कसोटी आणि तीन वनडे सामने खेळण्यासाठी भारताचा दौरा करेल. त्यानंतर, जुलैमध्ये, टीम इंडिया इंग्लंडचा दौरा करेल, जिथं दोन्ही संघ पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय आणि तीन वनडे सामने खेळतील.
Mark your calendars 🗓️ pic.twitter.com/NahQ7ovgod— Cricbuzz (@cricbuzz) March 13, 2026
अनेक देशांविरुद्ध मालिका : यानंतर, ऑगस्टमध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. जर सरकारची परवानगी मिळाली तर भारतीय संघ सप्टेंबरमध्ये बांगलादेशचा दौरा करु शकतो, जिथं दोन्ही संघ तीन वनडे आणि एक टी-20 मालिका खेळतील. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तटस्थ ठिकाणी तीन टी-20सामने खेळले जातील.
आशियाई खेळातही दाखवणार जलवा : पुढं वेस्ट इंडिज तीन वनडे आणि पाच टी-20 सामन्यांसाठी भारताचा दौरा करेल. आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये जपानमध्ये होणार आहेत, जिथं भारतीय क्रिकेट संघ देखील सहभागी होईल. भारत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडचा दौरा देखील करेल, ज्यात तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मालिका खेळवली जाईल. या वर्षाच्या अखेरीस, श्रीलंकेचा संघ वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी भारताचा दौरा करेल.
अफगाणिस्तानचा भारत दौरा (जून)
- एकमेव कसोटी सामना: 6 ते 10 जून, नवीन चंदीगड, सकाळी 9:30 वाजता
- पहिला वनडे सामना : 14 जून, धर्मशाला, दुपारी 1:30 वाजता
- दुसरा वनडे सामना : 17 जून, लखनऊ, दुपारी 1:30 वाजता
- तिसरा वनडे सामना : 20 जून, चेन्नई, दुपारी 1:30 वाजता
Here's more on what is set to be a busy 12 months ahead for the Indian men's team:https://t.co/rx6dRf8gDq— Cricbuzz (@cricbuzz) March 12, 2026
भारताचा इंग्लंड दौरा (जुलै)
- पहिला टी-20 सामना : 1 जुलै, चेस्टर-ले-स्ट्रीट
- दुसरा टी-20 सामना : 4 जुलै, मँचेस्टर
- तिसरा टी-20 सामना : 7 जुलै, नॉटिंगहॅम
- चौथा टी-20 सामना : 9 जुलै, ब्रिस्टल
- पाचवा टी-20 सामना : 11 जुलै, साउथहॅम्प्टन
- पहिला वनडे सामना : 14 जुलै, बर्मिंगहॅम
- दुसरा वनडे सामना : 16 जुलै, कार्डिफ
- तिसरा वनडे सामना : 19 जुलै, लॉर्ड्स
भारताचा श्रीलंका दौरा (ऑगस्ट) :
2 कसोटी सामने
भारताचा बांगलादेश दौरा (सरकारच्या मान्यतेच्या अधीन) :
- 3 वनडे सामने (1, 3 आणि 6 सप्टेंबर)
- 3 टी-20 सामने (9, 12 आणि 13 सप्टेंबर)
भारताचा अफगाणिस्तान दौरा (तटस्थ ठिकाण) सप्टेंबर-ऑक्टोबर :
3 टी-20 सामने
वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा (सप्टेंबर-ऑक्टोबर) :
- 3 वनडे सामने
- 5 टी-20 सामने
आशियाई खेळ 2026 :
यजमान : जपान
भारताचा न्यूझीलंड दौरा (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर) :
- 2 कसोटी सामने
- 5 वनडे सामने
- 5 टी-20 सामने
श्रीलंकेचा भारत दौरा (डिसेंबर) :
- 3 वनडे सामने
- 3 टी-20 सामने
