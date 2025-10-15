ETV Bharat / sports

सलग दोन पराभवानंतर टीम इंडियाला मोठा धक्का; ICC नं ठोठावला दंड

2025 च्या महिला वनडे विश्वचषकादरम्यान भारतीय महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

ICC Fined Team India
सलग दोन पराभवानंतर टीम इंडियाला मोठा धक्का (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 5:07 PM IST

विशाखापट्टणम ICC Fined Team India : 2025 च्या महिला वनडे विश्वचषकादरम्यान भारतीय महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. या विश्वचषकात टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शेवटचा सामना खेळला. त्या सामन्यात टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियाला 331 धावांचं लक्ष्य दिलं होतं. तरीही भारताला 3 विकेट्सनं पराभव पत्करावा लागला. या पराभवानंतर, आयसीसीनं त्या सामन्यात स्लो ओव्हर-रेटसाठी टीम इंडियाला दंड ठोठावला आहे. भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या मॅच फीच्या 5 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी केली चूक : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघ निर्धारित वेळेच्या मर्यादेपेक्षा एक ओव्हर मागे होता. एमिरेट्स आयसीसी इंटरनॅशनल पॅनेलचे मॅच रेफरी मिशेल परेरा यांनी टीम इंडियावर हा दंड ठोठावला. आयसीसीनं आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम 2.22 अंतर्गत टीम इंडियाच्या खेळाडूंवर हा दंड ठोठावला. हा कलम स्लो ओव्हर-रेट गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. निर्धारित वेळेत न टाकलेल्या प्रत्येक ओव्हरसाठी खेळाडूंना त्यांच्या मॅच फीच्या 5 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे.

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यात काय झालं : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेल्या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या टीम इंडियानं स्मृती मंधाना आणि प्रतिका रावल यांच्या अर्धशतकांमुळं 48.5 षटकांत 330 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियन संघानं हे लक्ष्य 49 षटकांत पूर्ण केलं. त्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार एलिसा हिलीनं शानदार शतक झळकावलं. तिनं 107 चेंडूत 142 धावा केल्या.

पॉइंट्स टेबलमध्ये टीम इंडिया कोणत्या स्थानावर : वनडे विश्वचषक 2025 च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये, टीम इंडिया चार सामन्यांमध्ये दोन विजय आणि दोन पराभवांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. टीम इंडियाचे सध्या 4 गुण आहेत. ऑस्ट्रेलिया चार सामन्यांमध्ये 3 विजयांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलियाचा एक सामना पावसामुळं रद्द झाला होता, त्यामुळं त्यांचे 7 गुण आहेत. सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी टीम इंडियाला त्यांचे उर्वरित सर्व सामने जिंकावे लागतील. टीम इंडिया आता त्यांचा पुढचा सामना 19 ऑक्टोबर रोजी इंग्लंडविरुद्ध खेळणार आहे.

