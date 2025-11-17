ETV Bharat / sports

कोलकाता कसोटीत टीम इंडियानं पाहिला सर्वात वाईट दिवस; इतिहासात असं कधीही घडलं नव्हतं

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटीत भारताला 124 धावांचं लक्ष्य गाठता आलं नाही. घरच्या मैदानावर भारताला अपयश आलेलं हे सर्वात लहान लक्ष्य राहिलं ज्यात कसोटी पराभव पत्करावा लागला.

IND vs SA Test
कोलकाता कसोटीत टीम इंडियानं पाहिला वाईट दिवस (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 11:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली IND vs SA Test : दक्षिण आफ्रिकेनं ईडन गार्डन्सवर भारताविरुद्धच्या मालिकेतील पहिला कसोटी सामना 30 धावांनी जिंकला. फक्त 124 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेनं यजमान संघावर पलटवार केला. हा भारताचा दुसरा सर्वात कमी धावांचा पाठलाग होता. यापूर्वी, 1997 मध्ये, ब्रिजटाऊनमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताला 120 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं, परंतु संघ तो सामना जिंकू शकला नाही.

घरच्या मैदानावर पराभवाचा विक्रम : 124 धावा हे घरच्या मैदानावर भारताला साध्य न झालेलं सर्वात कमी लक्ष्य आहे, ज्यामुळं पराभव झाला. 124 धावांच्या प्रत्युत्तरात, भारतीय डाव फक्त 93 धावांवर गुंडाळला गेला. दक्षिण आफ्रिकेच्या फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजांनी असाधारण कामगिरी केली. गेल्या वर्षी, मुंबईत न्यूझीलंडविरुद्ध, भारताला 147 धावांचं लक्ष्य गाठता आलं नाही आणि 25 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. या दोन्ही सामन्यांमध्ये गौतम गंभीर भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक होते.

सर्वात लहान लक्ष्यांचा पाठलाग करण्यात भारत अपयशी :

  • 124 धावा - विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलकाता (2025)
  • 147 धावा - विरुद्ध न्यूझीलंड, मुंबई (2024)
  • 221 धावा - विरुद्ध पाकिस्तान, बेंगळुरू (1987)
  • 231 धावा - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता (1956)
  • 242 धावा - विरुद्ध इंग्लंड, हैदराबाद (2024)

200 पेक्षा कमी धावांमध्ये भारत कधीही पराभूत झाला नव्हता : 2024 पूर्वी, भारतीय संघानं कधीही घरच्या मैदानावर 200 पेक्षा कमी धावांचं लक्ष्य असलेला कसोटी सामना गमावला नव्हता. परदेशी भूमीवरही, फक्त तीन वेळा भारतीय संघाला चौथ्या डावात 200 पेक्षा कमी धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं आणि तो सामना जिंकण्यात अपयशी ठरला होता. गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यापासून हे तीन वेळा घडलं आहे. इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान, भारतीय संघ लॉर्ड्स कसोटीत 193 धावांचं लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला.

200 पेक्षा कमी धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम इंडियाचा पराभव :

  • 120 विरुद्ध वेस्ट इंडिज, ब्रिजटाऊन (1997)
  • 124 विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, ईडन गार्डन्स (2025)
  • 147 विरुद्ध न्यूझीलंड, वानखेडे (2024)
  • 176 विरुद्ध श्रीलंका, गॉल (2015)
  • 193 विरुद्ध इंग्लंड, लॉर्ड्स (2025)
  • 194 विरुद्ध इंग्लंड, एजबॅस्टन (2018)

हेही वाचा :

  1. 66 वर्षांनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळाला 'असा' दिवस; दोन्ही संघांच्या फलंदाजांना जमलं नाही छोटसं काम
  2. भारताला हरवत पाकिस्तान सेमीफायनलमध्ये; रायझिंग स्टार्स आशिया चषकात टीम इंडियाचा पहिला पराभव
  3. कोलकाता कसोटीतील पराभवामुळं टीम इंडियाला मोठं नुकसान; WTC पॉइंट टेबलमध्ये भूकंप

TAGGED:

TEAM INDIA DEFEAT IN TEST
TEAM INDIA AT HOME GROUND
IND VS SA TEST SERIES
FAILED TO CHASE LOWEST TARGET
IND VS SA TEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.