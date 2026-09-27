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टीम इंडियाचं आजपासून मिशन वर्ल्ड कप! रोहित-विराट ॲक्शनमध्ये; 'फ्री'मध्ये मॅच 'इथं' पाहा लाईव्ह

भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना आज 27 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल.

IND vs WI 1st ODI Live
रोहित-विराट ॲक्शनमध्ये (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 9:45 AM IST

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तिरुवनंतपुरम IND vs WI 1st ODI Live : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ यांच्यातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना आज 27 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2:00 वाजता सुरु होईल. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ घरच्या मैदानावर विजयासह मालिकेची सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात असेल. तर दुसरीकडे, शाई होपच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिज संघ अनपेक्षित विजय मिळवण्याच्या प्रयत्नात असेल. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंच्या पुनरागमनामुळं हा सामना आणखी रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे.

दोन्ही संघात दमदार खेळाडू : भारतीय संघ रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली आणि केएल राहुल यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा करेल. मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव आणि रवींद्र जडेजा गोलंदाजी विभागात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दुसरीकडे, वेस्ट इंडिज संघ शाई होप, शेर्फेन रदरफोर्ड, जॉन कॅम्पबेल आणि जेडन सील्स यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करेल. पहिला वनडे सामना संपल्यानंतर, भारतीय आणि वेस्ट इंडिज संघ दुसऱ्या सामन्यासाठी गुवाहाटीकडे रवाना होतील. दुसरा वनडे सामना 30 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल, तर मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना 3 ऑक्टोबर रोजी न्यू चंदीगड इथं खेळला जाईल. वनडे मालिका संपल्यानंतर, दोन्ही संघ पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळतील.

तिरुवनंतपुरमची खेळपट्टी कशी असेल : तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममधील खेळपट्टी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना सीम आणि स्विंग मिळण्याची शक्यता आहे. फलंदाजांना सुरुवातीला सावधपणे खेळावं लागेल. मात्र जसजसा वेळ जाईल तसतशी फलंदाजी सोपी होऊ शकते आणि मोठी धावसंख्या उभारणे शक्य होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात आतापर्यंत एकूण 142 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी भारतीय संघानं 72 सामने जिंकले आहेत, तर वेस्ट इंडिजनं 64 सामने जिंकले आहेत. दोन सामने बरोबरीत सुटले आहेत आणि चार सामन्यांचा निकाल लागलेला नाही. मागील पाच एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघानं चार, तर वेस्ट इंडिजनं केवळ एक सामना जिंकला आहे.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला वनडे सामना आज 27 सप्टेंबर रोजी तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2:00 वाजता सुरू होईल आणि नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता होईल. पहिल्या वनडे सामन्याचं भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपण केलं जाईल. तर पहिल्या वनडे सामन्याची लाइव्ह स्ट्रीमिंग भारतात जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, नमन धीर, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, अकिब नबी.
  • वेस्ट इंडिज : शाय होप (कर्णधार), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कँपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.

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TAGGED:

INDIA VS WEST INDIES ODI MATCH LIVE
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज वनडे सामना
रोहित शर्मा विराट कोहली ॲक्शनमध्ये
भारताची आजची मॅच फ्रीमध्ये पहायची
IND VS WI 1ST ODI MATCH TODAY

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