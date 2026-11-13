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भारताचा 89 धावांत खुर्दा! ODI इतिहासातील संघाचा दुसरा सर्वात मोठा पराभव

भारतीय क्रिकेट संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या तर वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात दुसऱ्या सर्वात मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे.

2nd Biggest Defeat for Team India
ODI इतिहासातील संघाचा दुसरा सर्वात मोठा पराभव (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2026 at 2:20 PM IST

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माउंट माउंगानुई 2nd Biggest Defeat for Team India : भारतीय क्रिकेट संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या तर वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात दुसऱ्या सर्वात मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. यजमान न्यूझीलंडनं पाच सामन्यांच्या मालिकेतील चौथ्या वनडे सामन्यात भारताला तब्बल 244 धावांनी पराभूत करुन मालिकेत पुनरागमन केलं. या पराभवानंतरही भारतीय संघ मालिकेत 2-1 नं आघाडीवर आहे. कीवी गोलंदाजांसमोर भारतीय फलंदाजी पत्त्यांच्या ढिगाऱ्याप्रमाणे कोसळली.

भारताच्या पहिल्याच षटकात तीन विकेट : वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीनं पहिल्याच षटकात रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांसारख्या दिग्गजांना बाद करुन भारताचं कंबरडं मोडलं. यानंतर भारतीय फलंदाज एकामागून एक तंबूत परतले. न्यूझीलंडनं दिलेल्या 334 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघ 26 षटकांत केवळ 89 धावांवर गारद झाला. इशान किशननं सर्वाधिक 27 धावा केल्या, तर अक्षर पटेल आणि नमन धीर यांनी प्रत्येकी 21 धावा केल्या. तीन भारतीय फलंदाजांना आपलं खातंही उघडता आलं नाही.

हेन्रीचा पहिल्याच षटकात कहर : मॅट हेन्रीनं भारतीय डावाच्या पहिल्याच षटकात सामना न्यूझीलंडच्या बाजूनं फिरवला. त्यानं पहिल्याच चेंडूवर रोहित शर्माला बाद केलं, त्यानंतर विराट कोहलीला त्रिफळाचीत केलं आणि षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर श्रेयस अय्यर पायचीत झाला, ज्यामुळं भारताच्या 3 विकेट शून्यावर पडल्या. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील भारतीय संघाची ही सर्वात वाईट सुरुवात होती. यापूर्वी 1983 मध्ये भारतानं 9 धावांत 4 विकेट गमावल्या होत्या. या सामन्यातही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली. हेन्रीनं 6 बळी आणि मॅथ्यू फिशरनं 3 बळी घेतले.

विल यंगच्या शतकामुळं न्यूझीलंडच्या 333 धावा : यापूर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं 50 षटकांत 333 धावा केल्या. विल यंगनं संघासाठी 125 धावा करत एक शानदार खेळी केली. हे त्याचं पाचवं वनडे शतक आणि भारताविरुद्धचं पहिलं शतक होतं. यंगला टिम सायफर्टनं चांगली साथ दिली, ज्यानं 58 धावा केल्या. त्या दोघांनी न्यूझीलंडला भक्कम सुरुवात करुन दिली. त्यानंतर फिन ॲलननं 41 धावांची खेळी करुन यंगला उत्कृष्ट साथ दिली. अखेरीस, तळाच्या फलंदाजांच्या योगदानामुळं कीवी संघ 50 षटकांत 333 धावांवर सर्वबाद झाला.

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TAGGED:

INDIA SECOND BIGGEST DEFEAT IN ODI
TEAM INDIA LOST BY 244 RUNS
भारताचा वनडेत सर्वात मोठा पराभव
भारताचा 244 धावांनी पराभव
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे

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