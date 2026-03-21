तीन दिवसांत 8 तास क्रिकेट खेळण्यासाठी टीम इंडिया करणार 8000 किलोमीटरचा प्रवास!
Published : March 21, 2026 at 10:07 AM IST
नवी दिल्ली IND vs IRE T20I Series : क्रिकेट आयर्लंडनं आपल्या घरच्या सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं असून, त्यानुसार भारतीय संघ आपल्या इंग्लंड दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळेल. 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेनंतर भारतीय संघाला मोठी विश्रांती मिळाली असून, सर्व खेळाडू पुढील दोन महिने आयपीएलमध्ये व्यस्त असतील. यानंतर, भारतीय संघ जूनमध्ये मायदेशात अफगाणिस्तानविरुद्ध आपली पुढील आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळेल. यानंतर, भारतीय संघ यूकेच्या दौऱ्यावर जाईल. आयर्लंडचा क्रिकेट संघ मायदेशात भारत, न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तानचं यजमानपद भूषवेल.
Ireland Men’s 2026 home fixtures ☘️#LoveCricket | #BackingGreen | #FailteSolar pic.twitter.com/thJCD3u3Aj— Cricket Ireland (@cricketireland) March 20, 2026
भारतीय संघ दोन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार : आयर्लंड क्रिकेट बोर्डानं जाहीर केलेल्या घरच्या वेळापत्रकानुसार, भारतीय संघ तीन दिवसांत दोन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळण्यासाठी आयर्लंडला जाईल. विशेष म्हणजे केवळ दोन टी-20 सामने खेळण्यासाठी भारतीय संघाला सुमारे 8000 कीमी प्रवास करावा लागेल. कारण भारत ते आयर्लंडमधील अंतर साधारण 8000 कीमी आहे. त्यानंतर ते तिथून इंग्लंडसाठी रवाना होतील. इंग्लंड दौऱ्याच्या सुरुवातीपूर्वी आपल्या तयारीचं मूल्यांकन करण्यासाठी भारतीय संघासाठी ही टी-20 मालिका महत्त्वपूर्ण असेल. भारतीय संघ या मालिकेतील पहिला सामना 26 जून रोजी, तर दुसरा सामना 28 जून रोजी खेळेल. हे दोन्ही सामने बेलफास्टच्या मैदानावर खेळले जातील.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 21, 2026
Schedule announced for #TeamIndia's tour of Ireland for the 2️⃣-match T20I series 👌
Details ▶️ https://t.co/txJpSlQ7oi#IREvIND pic.twitter.com/rKYRmzBUU8
न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तानविरुद्धही आयरिश संघाची मालिका : भारतीय संघाविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी, आयर्लंडचा संघ 27 ते 30 मे दरम्यान बेलफास्टमध्ये घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध एक सामन्याची कसोटी मालिका खेळेल. यानंतर, ते भारतीय संघाविरुद्ध मालिका खेळतील. आयर्लंड अफगाणिस्तानचं यजमानपद भूषवेल आणि घरच्या मैदानावर पाच सामन्यांची वनडे मालिका खेळेल, जी 5 ऑगस्टपासून सुरु होईल आणि अंतिम सामना 14 ऑगस्ट रोजी होईल.
भारत विरुद्ध आयर्लंड टी-20 मालिकेचं वेळापत्रक :
- पहिला टी-20 सामना : 26 जून, बेलफास्ट
- दुसरा टी-20 सामना : 28 जून, बेलफास्ट
