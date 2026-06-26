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नव्या कर्णधाराच्या नेतृत्वात टीम इंडिया उतरणार मैदानात; आयरिश संघाविरुद्ध सुरु होणार मालिका

भारत आणि आयरिश राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यातील दोन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना आज, 26 जून रोजी खेळला जाईल.

IND vs IRE 1st T20I
नव्या कर्णधाराच्या नेतृत्वात टीम इंडिया उतरणार मैदानात (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 10:08 AM IST

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बेलफास्ट IND vs IRE 1st T20I : भारत आणि आयरिश राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यातील दोन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना आज, 26 जून रोजी खेळला जाईल. हा सामना बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 6:00 वाजता सुरु होईल. श्रेयस अय्यर पहिल्यांदाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल. लॉर्कन टकर आयर्लंडचं नेतृत्व करेल. भारतीय संघ आपल्या नवीन कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली मालिकेची सुरुवात विजयानं करण्याचा प्रयत्न करेल, तर आयर्लंड मायदेशात भारताविरुद्ध आपला पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.

दोन्ही संघांत दमदार खेळाडू : भारतीय संघ अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर आणि तिलक वर्मा यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा करेल. गोलंदाजी विभागात अर्शदीप सिंग, रवी बिश्नोई आणि हर्षित राणा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दरम्यान, आयर्लंड हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर आणि टिम टेक्टर यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करेल. जॉर्ज डॉकरेल, रुबेन विल्सन आणि लियाम मॅकार्थी संघासाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकतात.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : भारत आणि आयर्लंड यांच्यात आतापर्यंत आठ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारतीय संघानं हे सर्व आठही सामने जिंकले आहेत. आयर्लंडला भारताविरुद्ध अजून एकही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकता आलेला नाही. दोन्ही संघांमधील शेवटचा सामना जून 2024 मध्ये खेळला गेला होता, ज्यात भारतानं आठ गडी राखून विजय मिळवला होता.

बेलफास्टची खेळपट्टी कशी असेल : येथील खेळपट्टी साधारणपणे वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. नवीन चेंडूला स्विंग आणि अतिरिक्त उसळी मिळते. मात्र, सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतसे फलंदाजांना धावा करणं सोपं होऊ शकते. आकडेवारीनुसार, या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी 10 सामने जिंकले आहेत, तर पाठलाग करणाऱ्या संघांनी 16 सामने जिंकले आहेत.

सामना कधी आणि कुठं पाहता येणार : भारतीय संघ आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी-20 सामना आज, 26 जून रोजी बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 6:00 वाजता सुरु होईल. सामना सुरु होण्याच्या अर्धा तास आधी नाणेफेक होईल. पहिला टी-20 सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. चाहते हा सामना टीव्हीवर थेट पाहू शकतील.

दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

  • भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा आणि रवि बिश्नोई.
  • आयर्लंड : स्टिफन डोहेनी, रॉस अडेयर, टिम टेक्टर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (कर्णधार/विकेटकीपर), गेरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मॅथ्यू हम्फ्रीज, गॅविन होई, लियाम मॅकार्थी और रुबेन विल्सन.

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