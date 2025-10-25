ETV Bharat / sports

रोहित-कोहलीच्या 168 धावा; सिडनीत टीम इंडियानं कांगारुंना पाजलं पाणी, 1-2 नं गमावली मालिका

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज (25 ऑक्टोबर) सिडनी येथील सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) इथं खेळवण्यात आला.

Team India Win
रोहित-कोहलीची जबरदस्त फलंदाजी (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
सिडनी Team India Win : भारतीय क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा तिसरा वनडे सामना जिंकला आहे. सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या या सामन्यात भारतानं नऊ विकेटनं विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाचा संघ 236 धावांवर आटोपला. एका वेळी कांगारु संघाची अवस्था 3 बाद 183 अशी झाली होती. त्यानंतर भारतीय संघानं जोरदार पुनरागमन केलं आणि त्यांचा डाव गुंडाळला. प्रत्युत्तरात रोहित शर्माचं शतक आणि विराट कोहलीच्या अर्धशतकाच्या जोरावर संघानं 39व्या षटकात 69 चेंडू शिल्लक असताना केवळ एक विकेट गमावून लक्ष्य गाठलं. रोहितनं 121 धावा केल्या, तर विराट कोहलीनं 74 धावा केल्या. मात्र ऑस्ट्रेलियानं तीन सामन्यांची मालिका 2-1 अशी जिंकली.

ऑस्ट्रेलियाची प्रथम फलंदाजी : या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियाचा संघ 46.4 षटकांत 236 धावांवर आटोपला. मिचेल मार्श (41 धावा, 50 चेंडू) आणि ट्रॅव्हिस हेड (29 धावा, 25 चेंडू) यांनी संघाला चांगली सुरुवात दिली. यानंतर मॅट रेनशॉ (56 धावा, 58 चेंडू) यानं एका टोकाला खेळ सांभाळला. परंतु भारताच्या गोलंदाजांनी नियमितपणे विकेट घेत दबाव कायम ठेवला. मॅट शॉर्ट (30), अ‍ॅलेक्स केरी (24) आणि कूपर कॉनोली (23) यांनीही छोटेखानी योगदान दिलं, परंतु कोणीही मोठा डाव खेळू शकला नाही. भारतीय गोलंदाजांनी शेवटच्या षटकांमध्ये विकेट्स घेतल्या आणि कांगारु संघाला पूर्ण 50 षटकंही खेळू दिली नाहीत. भारताकडून वेगवान गोलंदाज हर्षित राणानं शानदार गोलंदाजी करत 8.4 षटकांमध्ये 39 धावा देत 4 बळी घेतले. त्याच्या व्यतिरिक्त, वॉशिंग्टन सुंदरनं 2 बळी घेतले, तर सिराज, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. अक्षर पटेल सर्वात किफायतशीर होता, त्यानं 6 षटकांमध्ये फक्त 18 धावा देत एक बळी घेतला.

रोहित-विराटची शानदार खेळी : प्रत्युत्तरात धावांचा पाठलाग करताना, कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी 69 धावांची भागीदारी करत भारताला चांगली सुरुवात करुन दिली. ही भागीदारी जोश हेझलवूडनं तोडली, ज्यानं शुभमन गिलला 24 धावांवर बाद केलं. त्यानंतर विराट कोहली (74) आणि रोहित शर्मा (121) यांनी 168 धावांची नाबाद भागीदारी करत संघाचा विजय निश्चित केला.

रोहित शर्माचं 33 वं शतक : रोहित शर्मानं भारतीय संघासाठी 33वं वनडे शतक केलं. सामन्यात तो सुरुवातीपासूनच चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत होता. 24 धावा काढल्यानंतर शुभमन गिल लवकर बाद झाला, परंतु त्यानंतर विराटला रोहितकडून साथ मिळाली. या काळात विराटनंही आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. दोघांनीही ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांना कोणतीही संधी दिली नाही. रोहितनं 125 चेंडूंच्या खेळीत 13 चौकार आणि तीन षटकार मारले. दोघांनी 173 चेंडूंमध्ये 168 धावांची भागीदारी केली. विराटनं 81 चेंडूंच्या खेळीत सात चौकार मारले.

