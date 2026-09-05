टीम इंडियाची विजयी हॅटट्रिक! पाकिस्तानचा 68 चेंडू शिल्लक ठेवत उडवला धुव्वा
महिला आशिया कप 2026 मध्ये, भारतीय महिला क्रिकेट संघानं पाकिस्तानला 7 गडी आणि 68 चेंडू शिल्लक ठेवून सहज पराभूत केलं.
Published : September 5, 2026 at 10:49 PM IST
दुबई INDW Beat PAKW : महिला आशिया कप 2026 मध्ये, भारतीय महिला क्रिकेट संघानं पाकिस्तानला 7 गडी आणि 68 चेंडू शिल्लक ठेवून सहज पराभूत केलं. दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या पाकिस्तानचा संघ 18.1 षटकांत फक्त 55 धावांवर सर्वबाद झाला, जी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्यांची सर्वात कमी धावसंख्या आहे. प्रत्युत्तरात भारतीय संघानं 8.4 षटकांत सामना जिंकून स्पर्धेत विजयाची हॅटट्रिक साधली. हा पाकिस्तानचा दुसरा सामना आणि पहिला पराभव होता.
Bowlers dominate as India cruise to victory over Pakistan in the Asia Cup 2026 💪— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
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पाकिस्तानची फलंदाजी सपशेल अपयशी : प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानी सलामीवीर मुनीबा अलीनं शवाल झुल्फिकारसोबत 4.3 षटकांत 27 धावांची भागीदारी केली. मुनीबा एका चौकारासह 15 चेंडूंमध्ये 13 धावांवर बाद झाली. पुढच्याच षटकात श्री चरणीनं गुल फिरोजा (0) आणि झुल्फिकार (14) यांना बाद केलं. संघानं अवघ्या 29 धावांत तीन गडी गमावले आणि त्यानंतर त्यांची फलंदाजी कोसळली.
धावसंख्या 35 होईपर्यंत पाकिस्तानच्या सहा विकेट पडल्या होत्या. त्यानंतर उम्म-ए-हानीनं इमान फातिमासोबत सातव्या विकेटसाठी 24 चेंडूंमध्ये 10 धावा जोडल्या, पण ही जोडी तुटताच संघ पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला आणि 55 धावांवर सर्वबाद झाला. भारतासाठी, श्री चरणीनं चार षटकांत 7 धावा देऊन तीन विकेट्स घेतल्या, तर प्रेमा रावतनं तेवढ्याच षटकांत 9 धावा देऊन तीन विकेट्स घेतल्या. दीप्ती शर्मानं 3.1 षटकांत 5 धावा देऊन दोन विकेट्स घेतल्या.
फातिमा सनानं पॉवरप्लेमध्ये घेतल्या तीन विकेट्स : पाकिस्ताननं दिलेल्या 56 धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतासाठी, शेफाली वर्मानं डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला. दुसऱ्या षटकात, पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनानं दोन विकेट्स घेतल्या. तिनं आधी शेफाली वर्माला आणि नंतर प्रतिका रावलला बाद केलं. शेफालीनं सहा चेंडूंमध्ये 12 धावा केल्या, तर प्रतिकानं चार धावा केल्या. स्मृती मंधाना देखील 11 चेंडूंमध्ये 9 धावा करुन फातिमाच्या गोलंदाजीवर बाद झाली. त्यानंतर दीप्ती शर्मा आणि हरमनप्रीत कौर यांनी मिळून भारताला लक्ष्यापर्यंत पोहोचवलं. कर्णधार हरमनने षटकार मारुन सामना संपवला. तिनं 18 चेंडूंमध्ये 18 धावा केल्या. दीप्ती शर्मानं 12 धावा केल्या.
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