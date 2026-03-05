सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाच्या फलंदाजांची वादळी खेळी; इंग्लंडविरुद्ध उभारली विक्रमी धावसंख्या
टी-20 विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात संजू सॅमसन आणि शिवम दुबे यांच्या स्फोटक खेळींनी वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडच्या गोलंदाजीचा पूर्णपणे धुव्वा उडवून दिला.
Published : March 5, 2026 at 9:47 PM IST
मुंबई Historic Score : टी-20 विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात संजू सॅमसन आणि शिवम दुबे यांच्या स्फोटक खेळींनी वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडच्या गोलंदाजीचा पूर्णपणे धुव्वा उडवून दिला. या ऐतिहासिक उपांत्य सामन्यात, टीम इंडियानं 253 धावांचा डोंगर उभारला. ही केवळ स्पर्धेतील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या नाही तर विश्वचषक नॉकआउट सामन्यांच्या इतिहासातील (सेमीफायनल/फायनल) सर्वोच्च धावसंख्या देखील आहे. यापूर्वी, वेस्ट इंडिजनं टी-20 विश्वचषक नॉकआउट सामन्यात 205 धावा करत सर्वाधिक धावसंख्या रचली होती.
Innings Break!#TeamIndia register the highest team total in ICC Men's T20 World Cup knockouts 🔥👏— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
Over to the bowlers to defend this 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/IKEpHNKHJT
संजू सॅमसनची दमदार खेळी : संजू सॅमसननं डावाच्या सुरुवातीला मिळालेल्या आयुष्याचा फायदा घेतला आणि इंग्लिश गोलंदाज असहाय दिसत होते. संजूनं एक विक्रमी खेळी खेळली, त्यानं 89 धावा केल्या. त्याच्या खेळीत कलात्मक शॉट्स आणि पॉवर-हिटिंगचं अनोखं मिश्रण दिसून आलं. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या 97 धावांच्या खेळीनंतर, उपांत्य सामन्यातील त्याच्या 89 धावांनी भारताच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
शिवम दुबेचा पॉवर शो : संजू सॅमसन बाद झाल्यानंतर, शिवम दुबेनं आपली ताकद दाखवली आणि भारताला 253 धावांच्या जादुई धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. दुबेनं फिरकी गोलंदाज आणि वेगवान गोलंदाज दोघांनाही चकवा दिला. त्याच्या उत्तुंग षटकारांनी वानखेडेच्या सीमारेषा लहान वाटू लागल्या. दुबेच्या स्फोटक खेळीमुळं भारतानं धावांचा डोंगर उभारला. ज्यातून इंग्लंडला पुनरागमन करणं जवळजवळ अशक्य होईल. या सामन्यात दुबेनं 25 चेंडूत 43 धावा केल्या.
सर्वाधिक नॉकआउट धावसंख्या : भारताचा 253 धावांचा स्कोर अनेक प्रकारे ऐतिहासिक आहे. टी-20 विश्वचषकाच्या नॉकआउट इतिहासातील ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. टीम इंडियाचा या फॉरमॅटमधील हा दुसरा सर्वोच्च स्कोर आहे, याच वर्ल्डकपमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध त्यांनी केलेल्या 256 धावांच्या मागे. श्रीलंकेच्या केनियाविरुद्ध 2007 च्या 260 धावांच्या विक्रमापासून टीम इंडिया फक्त सात धावांनी कमी पडली, पण सेमीफायनलसारख्या मोठ्या सामन्यात 253 धावा करणं हा स्वतःमध्ये एक जागतिक विक्रम आहे.
हेही वाचा :