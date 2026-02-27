ETV Bharat / sports

झिम्बाब्वेविरुद्ध टीम इंडियानं केला अद्भुत पराक्रम; वर्ल्ड कपच्या इतिहासात असं घडलंच नव्हतं

टी-20 विश्वचषकाच्या दुसऱ्या सुपर-8 सामन्यात भारतानं झिम्बाब्वेला हरवून उपांत्य फेरीच्या आशा जिवंत ठेवल्या.

IND Unique Record
टीम इंडिया (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई IND Unique Record : टी-20 विश्वचषकाच्या दुसऱ्या सुपर-8 सामन्यात भारतानं झिम्बाब्वेला हरवून उपांत्य फेरीच्या आशा जिवंत ठेवल्या. चेपॉक इथं खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात सर्व भारतीय फलंदाजांनी स्फोटक खेळी केल्या, ज्यामुळं संघाला स्पर्धेच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावसंख्या गाठता आली. भारतानं 4 गडी गमावून 256 धावा केल्या. पहिल्या डावात टीम इंडियानं टी-20 विश्वचषकात यापूर्वी कधीही न झालेला एक अनोखा विक्रमही प्रस्थापित केला.

काय झाला विक्रम : खरं तर, या सामन्यात संघाचे सहा फलंदाज फलंदाजीसाठी आले. या सर्वांनी 20 पेक्षा जास्त धावा केल्या आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचा स्ट्राइक रेट 150 पेक्षा जास्त होता. या स्पर्धेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका संघाच्या सहा फलंदाजांनी 20 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत आणि त्यांचा स्ट्राइक रेट 150 पेक्षा जास्त होता. 2007 मध्ये सुरु झालेल्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत यापूर्वी कधीही असं पाहिलं गेलं नव्हतं.

भारताची तुफानी फलंदाजी : नाणेफेक गमावल्यानंतर, अभिषेक शर्मासोबत सलामी देणाऱ्या संजू सॅमसननं भारताला जलद सुरुवात करुन दिली. त्यानं पहिल्याच षटकात एक षटकार मारला. सॅमसन 15 चेंडूत 24 धावा करुन बाद झाला आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 160 होता. त्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 72 धावांची भागीदारी केली. इशान 158.33 च्या स्ट्राईक रेटनं 38 धावा करुन बाद झाला. अभिषेकनं त्याच्या 50 धावांच्या डावात चार चौकार आणि तितकेच षटकार मारले, जे 183.33 च्या स्ट्राईक रेटनं आले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवनंही स्फोटक फलंदाजी दाखवली आणि 13 चेंडूत 33 धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेट 253 होता, ज्यामध्ये तीन चौकार आणि दोन षटकार होते.

भारताचं लक्ष्य उपांत्य फेरीत पोहोचवर : हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्मा यांनी शेवटच्या षटकांमध्ये गोलंदाजांना चिरडून टाकलं आणि भारताची धावसंख्या 250 च्या पुढं नेली. हार्दिकनं 23 चेंडूत दोन चौकार आणि चार षटकार मारुन नाबाद 50 धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेट 217 होता. दरम्यान, तिलकनं 16 चेंडूत तीन चौकार आणि चार षटकार मारुन नाबाद 44 धावा केल्या. झिम्बाब्वेवर 72 धावांनी विजय मिळवून टीम इंडियानं उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला आहे. भारताचे आता दोन गुण आहेत. जर भारतानं त्यांच्या शेवटच्या सुपर-8 सामन्यात वेस्ट इंडिजला हरवलं तर यजमान संघ टॉप फोरमध्ये स्थान निश्चित करेल. इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका आधीच टॉप फोरमध्ये पोहोचले आहेत.

हेही वाचा :

  1. ENG vs NZ सामना पावसात वाहून गेला तर पाकिस्तान न खेळताच बाहेर; समीकरण काय?
  2. 2 जागा 4 संघ... भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, न्यझीलंड; कोणते दोन संघ जाणार पुढे?
  3. IND vs WI सामना पावसात रद्द झाला तर सेमीफायनलमध्ये कोण जाणार?

Conclusion:

TAGGED:

TEAM INDIA CREATED
INDIA CREATED A UNIQUE WORLD RECORD
SUPER 8 MATCH RECORD
TEAM INDIA VS ZIMBABWE
SUPER 8 MATCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.