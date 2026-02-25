ETV Bharat / sports

रिंकू सिंह झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळेल की नाही? प्रशिक्षकांनी थेटच सांगितलं

टीम इंडियाचा विश्वासार्ह फिनिशर रिंकू सिंह आज संध्याकाळपर्यंत (25 फेब्रुवारी) पुन्हा संघात सामील होण्याची अपेक्षा आहे.

IND vs ZIM Playing 11
रिंकू सिंह झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळेल की नाही? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
चेन्नई IND vs ZIM Playing 11 : भारतीय क्रिकेट संघासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. टीम इंडियाचा विश्वासार्ह फिनिशर रिंकू सिंह आज संध्याकाळपर्यंत (25 फेब्रुवारी) पुन्हा संघात सामील होण्याची अपेक्षा आहे. ही माहिती टीम मॅनेजमेंटनं दिली आणि टीम इंडियाचं फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांनी त्याच्या पुनरागमनाला दुजोरा दिला.

काय म्हणाले फलंदाजी प्रशिक्षक : सामन्यापूर्वी आज पत्रकार परषदेत फलंदाजी प्रशिक्षक कोटक म्हणाले, "रिंकू सिंह बुधवारी संध्याकाळी परत येणार आहे. त्याचे वडील आजारी होते, म्हणून त्याला घरी जावं लागलं. आम्हाला आशा आहे की तो आज आमच्यात सामील होईल." कौटुंबिक कारणांमुळं रिंकूनं संघ सोडला होता, कारण त्याचे वडील आजारी होते. या काळात, खेळाडू त्याच्या कुटुंबासोबत राहिला. आता, परिस्थिती सुधारल्यानंतर, तो त्याच्या राष्ट्रीय कर्तव्यावर परतत आहे.

मधल्या फळीत महत्त्वाची भूमिका : रिंकू लवकरच सराव सत्रात सामील होईल आणि त्याची लय परत मिळवेल अशी टीम मॅनेजमेंटला आशा आहे. मधल्या फळीतील त्याची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते, विशेषतः सामन्यांच्या शेवटच्या षटकांमध्ये जलद धावा करण्याच्या त्याच्या क्षमतेमुळे. सध्याच्या टी-20 विश्वचषकात रिंकू सिंगची बॅट शांत असली तरी, तो फलंदाजीत त्याचा जुना फॉर्म दाखवण्यात अपयशी ठरला आहे.

रिंकूनं टी-20 विश्वचषकात आतापर्यंत कशी कामगिरी केली : रिंकू सिंहनं या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडियाच्या सर्व सामन्यांमध्ये भाग घेतला आहे, परंतु त्याच्या कमी फलंदाजी क्रमामुळं त्याला जास्त चेंडूंचा सामना करण्याची संधी मिळाली नाही. तो अमेरिका आणि नामिबियाविरुद्ध एकेरी अंकात बाद झाला. त्यानं पाकिस्तानविरुद्ध झटपट खेळ केला, 4 चेंडूत नाबाद 11 धावा केल्या. त्यानं नेदरलँड्सविरुद्ध 3 चेंडूत 6 धावा केल्या, तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन चेंडू खेळल्यानंतर तो आपलं खातं उघडू शकला नाही.

झिम्बाब्वेविरुद्ध रिंकूची आकडेवारी : झिम्बाब्वेविरुद्ध रिंकूची कामगिरी खूपच प्रभावी राहिली आहे. त्यानं आतापर्यंत 5 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, 4 डावांपैकी 3 वेळा नाबाद परतला आहे. या काळात त्यानं 176.47 च्या प्रभावी स्ट्राईक रेटनं एकूण 60 धावा केल्या. 2024 मध्ये हरारे इथं त्यानं केलेली मॅचविनिंग नाबाद 48 धावा या विक्रमाचं सर्वात उल्लेखनीय उदाहरण मानलं जातं.

