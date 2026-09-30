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भारतानं पहिल्यांदाच केला 400+ धावांचा पाठलाग! गिलचं बुलेट ट्रेनच्या वेगानं द्विशतक; मालिका खिशात

भारतीय क्रिकेट संघानं वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग पूर्ण केला आहे.

IND Beat WI 2nd ODI
रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 10:28 PM IST

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गुवाहाटी IND Beat WI 2nd ODI : भारतीय क्रिकेट संघानं वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग पूर्ण केला आहे. गुवाहाटीमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारतासमोर 406 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. एवढ्या मोठ्या धावसंख्येसमोर भारतीय संघ एकदाही दडपणाखाली दिसला नाही. शुभमन गिलच्या संघानं 44 व्या षटकातच 8 गडी राखून सामना जिंकला. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात 400 पेक्षा जास्त धावा करुन विजय मिळवण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेनं 435 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं होतं. या विजयामुळं भारतानं तीन सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे.

शुभमन गिलचं विक्रमी द्विशतक, रोहितचं शतक : भारतानं यापूर्वी 2013 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 360 धावांचा सर्वोच्च पाठलाग केला होता. आज कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा हे विजयाचे नायक होते. गिलच्या द्विशतकानं त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद केली. गिलनं 28 चौकार आणि 8 षटकारांसह 132 चेंडूंमध्ये 223 धावा करून नाबाद राहिला. रोहित शर्मानं 10 चौकार आणि 6 षटकारांसह 75 चेंडूंमध्ये 101 धावा केल्या. गिल आणि रोहितनं 150 चेंडूंमध्ये 255 धावांची भागीदारी केली. विराट कोहलीनं 19 चेंडूंमध्ये 29 धावा केल्या, तर ऋतुराज गायकवाडनं 37 चेंडूंमध्ये नाबाद 31 धावा केल्या.

वेस्ट इंडिजच्या तीन फलंदाजांनी झळकावली शतकं : तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करताना जॉन कॅम्पबेल, कर्णधार शाई होप आणि अमीर जांगू यांच्या शतकांच्या जोरावर वेस्ट इंडिजनं निर्धारित 50 षटकांत 7 गडी गमावून 405 धावा केल्या. ही संघाची वनडे कारकिर्दीतील सर्वोच्च धावसंख्या होती. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या वेस्ट इंडिज संघाला, जॉन कॅम्पबेल आणि केसी कार्टी या सलामीच्या जोडीला पहिल्या विकेटसाठी केवळ 37 धावाच जमवता आल्या. कार्टी 9 धावांवर बाद झाला, त्यामुळं कर्णधार शाई होपला फलंदाजीची सूत्रं हाती घ्यावी लागली. होपनं जॉन कॅम्पबेलसोबत मिळून दुसऱ्या विकेटसाठी 79 चेंडूंमध्ये 110 धावांची भागीदारी केली आणि संघाचं शतक पूर्ण केलं. कॅम्पबेल 68 चेंडूंमध्ये 5 षटकार आणि 9 चौकारांसह 101 धावा करुन बाद झाला.

शाई होपनं अमीर जांगूसोबत मिळून तिसऱ्या विकेटसाठी 131 चेंडूंमध्ये 182 धावा जोडल्या आणि संघाला 329 धावांपर्यंत पोहोचवलं. होप 94 चेंडूंमध्ये 104 धावा करुन बाद झाला. शेर्फेन रदरफोर्ड पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला, पण तो शून्यावर बाद झाला. अमीरनं 77 चेंडूंमध्ये 3 षटकार आणि 13 चौकारांसह 114 धावा केल्या. रॉस्टन चेसनंही 25 चेंडूंमध्ये नाबाद 29 धावा केल्या. भारताकडून गुरनूर ब्रार, रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर प्रसिद्ध कृष्णानं एक बळी घेतला.

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IND BEAT WI 2ND ODI RESULT
वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा
शुभमन गिलचं द्विशतक
वनडे क्रिकेटमध्ये वेगवान द्विशतक
INDIA CHASE HIGHEST TARGET

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