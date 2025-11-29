IND vs SA पहिल्या वनडे सामन्यात कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11? कर्णधार राहुलं दिली मोठी अपडेट
कसोटी मालिका संपल्यानंतर, आता भारत-दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघांत तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे.
Published : November 29, 2025 at 5:14 PM IST
रांची KL Rahul on Playing 11 : कसोटी मालिका संपल्यानंतर, आता भारत-दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघांत तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. फॉरमॅट बदलला आहे आणि काही खेळाडूंमध्ये बदल झाले आहेत. दोन दिग्गज खेळाडू संघात परतले आहेत, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा. इतर अनेक खेळाडू देखील संघात सामील झाले आहेत. मात्र, कर्णधारपदात एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. शुभमन गिलच्या दुखापतीमुळं, केएल राहुल या मालिकेत संघाचं नेतृत्व करत आहे आणि मालिका सुरु होण्यापूर्वी, त्याने प्लेइंग इलेव्हनबाबत काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
प्लेइंग इलेव्हनमधील फलंदाजीच्या स्थानाबाबत महत्त्वाची घोषणा : रविवार, 30 नोव्हेंबर रोजी रांची इथं वनडे मालिका सुरु होत आहे. सामन्याच्या एक दिवस आधी, शनिवार, 29 नोव्हेंबर रोजी, केएल राहुल पहिल्यांदाच कर्णधार म्हणून माध्यमांसमोर आला आणि काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. या दरम्यान, राहुलनं प्लेइंग इलेव्हनमधील त्याच्या बॅटिंग पोझिशनचीही घोषणा केली. भारतीय कर्णधारानं स्पष्ट केलं की तो संपूर्ण मालिकेत मधल्या फळीत फलंदाजी करेल. तो म्हणाला, "मी सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल."
🚨 𝗞𝗟 𝗥𝗔𝗛𝗨𝗟 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗕𝗔𝗧 𝗔𝗧 𝗡𝗢. 𝟲! 🚨— Sam (@Cricsam01) November 29, 2025
KL Rahul confirmed in the press conference that he will bat at position number six because that is the position he has been batting. pic.twitter.com/IKydz4ohe5
पंत विकेटकीपर म्हणून खेळेल : याव्यतिरिक्त, ऋषभ पंत आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर पंत संघात परतला, तर गायकवाड जवळजवळ दोन वर्षांनी या फॉरमॅटमध्ये परतत आहे. पण त्यापैकी दोघांनाही संधी मिळेल का? पंतबद्दल राहुल म्हणाला की तो फलंदाज म्हणूनही खेळू शकतो, परंतु जर त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केलं गेलं तर तो विकेटकीपर म्हणून खेळेल. राहुल म्हणाला, "पंत संघात किती प्रतिभा आणतो हे सर्वांनी पाहिलं आहे. तो फक्त फलंदाज म्हणून खेळण्यास सक्षम आहे, परंतु जर त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केलं गेलं तर तो विकेटकीपिंग ग्लोव्हज हाताळेल."
KL Rahul said, “Ruturaj Gaikwad is a phenomenal player. He has done well in whatever limited opportunities he has had. Looking forward to giving him the opportunity in this series”. pic.twitter.com/owTgtPzuHz— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 29, 2025
गायकवाडला संधी मिळेल : ऋतुराज गायकवाडला संधी देण्याबाबत विचारलं असता, राहुलनं रांची वनडेमध्ये खेळणार की नाही हे सांगितलं नाही, परंतु उजव्या हाताच्या फलंदाजाला या मालिकेत नक्कीच संधी मिळेल असं आश्वासन दिलं. राहुल म्हणाला, "ऋतुराज गायकवाड हा एक जबरदस्त खेळाडू आहे. त्याला मिळालेल्या कमी संधींमध्ये त्यानं चांगली कामगिरी केली आहे. या मालिकेत त्याला संधी दिली जाईल."
हेही वाचा :