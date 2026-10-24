T20I मध्ये 300 पार टीम इंडिया! 'अशी' कामगिरी करणारा पाकिस्ताननंतर जगातील दुसरा संघ
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसरा सामना आज क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर खेळवला जात आहे.
Published : October 24, 2026 at 12:21 PM IST
क्राइस्टचर्च India 300th Match : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसरा सामना आज क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघानं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघात 2 बदलही करण्यात आले आहे. इशान किशन जखमी झाल्यानं त्याच्याऐवजी युवा वैभव सूर्यवंशीचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संघात समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान या सामन्यात मैदानात उतरताच टीम इंडियानं जागतिक क्रिकेटमध्ये नवा किर्तीमान स्थापित केला आहे.
भारतीय संघाचा 300वा सामना : न्यूझीलंडविरुद्धचा हा सामना टीम इंडियाचा 300 वा टी20 आंतरराष्ट्रीय सामना ठरला आहे. हा पराक्रम करणारा भारत हा जगातील दुसरा संघ बनला आहे. याबाबतीत शेजारी पाकिस्तान 304 सामन्यांसह पहिल्या स्थानावर आहे. तर न्यूझीलंडनं 268 सामने खेळले असून ते यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. दक्षिण आफ्रिका 235 सामन्यांसह चौथ्या तर इंग्लंड 233 सामने खेळून पाचव्या क्रमांकावर आहे. इतकंच नव्हे, जर भारतानं हा सामना जिंकला, तर 200 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने जिंकणारा भारत पहिला देश ठरेल.
A special landmark for a special team 👏 Drop a 💙 to congratulate #TeamIndia and let us know your favourite T20I memory 👇 #NZvIND https://t.co/f4kAb3n9Rd— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताची कामगिरी : टी-20 आंतरराषट्रीय क्रिकेटला 2005 मध्ये सुरुवात झाली तर भारतानं 2006 साली पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. तेव्हापासून आतापर्यंत संघानं 300 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यापैकी 199 सामने जिंकले आहेत. तर 83 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने गमावले असून, सात सामने बरोबरीत सुटले आहेत आणि 10 सामन्यांचा निकाल अनिर्णित राहिला आहे. शिवाय क्रिकेटच्या या प्रकारात टीम इंडियानं आपला दबदबा दाखवला असून आतापर्यंत 3 वेळा आयसीसी टी20 विश्वचषकही जिंकलं आहे.
नाणेफेकीदरम्यान अय्यर काय म्हणाला? : या सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणाला, "आम्ही प्रथम गोलंदाजी करु, कारण दव हा एक मोठा घटक आहे. खेळाडूंना थकवा दूर करण्यासाठी आणि पुरेशी झोप घेण्यासाठी थोडा वेळ मिळाला आहे. सर्व खेळाडू शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असून चांगल्या वातावरणात आहेत. खेळाडूंनी मैदानावर आपली आक्रमक वृत्ती कायम ठेवणं खूप महत्त्वाचे आहे. या सामन्यासाठी अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये दोन बदल करण्यात आले आहेत. इशान किशन दुखापतीमुळं संघाबाहेर आहे; त्याच्या जागी वैभवला संघात स्थान मिळालं असून तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. तर मयंकच्या जागी प्रिन्सचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे."
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