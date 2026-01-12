ETV Bharat / sports

टीम इंडियाचा ODI क्रिकेटमध्ये मोठा पराक्रम!

वडोदरा इथं झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात टीम इंडियानं 301 धावांचं लक्ष्य सहज गाठलं. या धावांच्या पाठलागात विराट कोहलीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 12:50 PM IST

वडोदरा Team India Record : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात इथं खेळल्या गेलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतासमोर 301 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. टीम इंडियानं 49 षटकांत 6 गड्यांच्या मोबदल्यात हे लक्ष्य गाठलं. वनडे क्रिकेटमध्ये 300 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य गाठण्याची ही 20 वी वेळ आहे, तर जगातील इतर कोणत्याही संघानं 15 पेक्षा जास्त वेळा हे लक्ष्य गाठलेलं नाही. 20 वेळा वनडे सामन्यात 300 हून अधिक धावांचं लक्ष्य सहज गाठणारा भारत हा पहिला देश आहे. सध्या या बाबतीत कोणताही संघ भारताच्या जवळपासही नाही.

टीम इंडियाच्या नावावर मोठा विश्वविक्रम : वनडे क्रिकेटमध्ये 300 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य गाठण्याचा विक्रम भारताच्या नावावर आहे. या यादीत इंग्लंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यानं 15 वेळा वनडे सामन्यात 300 पेक्षा जास्त धावांचा पाठलाग केला आहे. या यादीत ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यानं 14 वेळा हा पराक्रम केला आहे. पाकिस्तान यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे, ज्यांनी 12 वेळा 300 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य गाठले आहे. तर न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांनी 11 वेळा ही कामगिरी केली आहे आणि यादीत ते संयुक्तपणे पाचव्या स्थानावर आहेत.

वनडे सामन्यांमध्ये 300 पेक्षा जास्त धावांचा पाठलाग करणारे संघ :

  • 20 - भारत
  • 15 - इंग्लंड
  • 14 - ऑस्ट्रेलिया
  • 12 - पाकिस्तान
  • 11 - न्यूझीलंड/श्रीलंका

न्यूझीलंडविरुद्ध दुसरा सर्वोच्च पाठलाग : न्यूझीलंडविरुद्ध भारतानं यशस्वीरित्या पाठलाग केलेलं हे दुसरं सर्वोच्च लक्ष्य आहे. यापूर्वी, 2010 मध्ये बंगळुरुमध्ये टीम इंडियानं कीवींविरुद्ध 316 धावांचं लक्ष्य गाठलं होतं. या सामन्यात भारतानं 301 धावांचं लक्ष्य गाठलं, ज्यामुळं कीवीविरुद्ध भारतानं केलेला हा दुसरा सर्वोच्च धावांचा पाठलाग ठरला.

टीम इंडियाची मालिकेत 1-0 आघाडी : भारत आणि न्यूझीलंडमधील पहिल्या वनडे सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, भारतानं डॅरिल मिशेल, हेन्री निकोल्स आणि डेव्हॉन कॉनवे यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर 50 षटकांत 8 गडी गमावून 300 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, विराट कोहलीच्या 93 आणि शुभमन गिलच्या 56 धावांच्या खेळीमुळं भारतानं 301 धावांचं लक्ष्य सहज गाठलं. टीम इंडिया सध्या मालिकेत 1-0 नं आघाडीवर आहे.

संपादकांची शिफारस

