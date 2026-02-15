सूर्याच्या 'सेने'समोर पाकिस्तानी संघाचं 'सरेंडर'; एकहाती सामना जिंकत टीम इंडिया सुपर-8 मध्ये
कोलंबो येथील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर टी-20 विश्वचषकातील 27वा सामना भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. यात भारतानं एकहाती विजय मिळवला.
Published : February 15, 2026 at 10:16 PM IST
कोलंबो IND Beat Pakistan : कोलंबो येथील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर टी-20 विश्वचषकातील 27वा सामना भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून असलेल्या या हाय व्होल्टेज सामन्यात भारतीय संघानं निर्विवाद वर्चस्व राखत 61 धावांनी एकहाती विजय मिळवला. सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ईशान किशनच्या वादळी अर्धशतकाच्या बळावर निर्धारित 20 षटकात 7 बाद 175 धावांची आव्हानात्मक मजल मारली. प्रत्युत्तरात भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानचे फलंदाज खेळपट्टीवर तग धरु शकले नाही परिणामी त्यांचा डाव 18 षटकांत 114 धावांवरच संपुष्टात आला. या विजयासह भारतानं साखळी फेरीतील तिसरा सामना जिंकत सुपर-8 फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
इशान किशनची शानदार खेळी : या सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या भारताला पहिल्याच षटकात मोठा धक्का बसला. सलामीवीर अभिषेक शर्मा शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर तिलक (25) आणि इशान किशन (77) यांनी मजबूत भागीदारी रचली. इशाननं स्फोटक फलंदाजी करत 77 धावांची दमदार खेळी केली. इशान बाद झाल्यानंतर तिलकनं सूर्यासोबत एक छोटी भागीदारीही केली. पण तिलक वर्मा बाद झाल्यावर हार्दिक पांड्याही बाद झाला. यानंतर कर्णधार सूर्या आणि शिवम दुबे (27) यांच्यात 33 धावांची भागिदारी झाली. 19व्या षटकांत आक्रमक फटका मारण्याच्या नादात सूर्या 32 धावांवर बाद झाला. शेवटच्या षटकात रिंकू सिंहनं (11*) केलेल्या फटकेबाजीनं भारताला 20 षटकांत 175 धावांची मजल मारता आली. विशेष म्हणजे टीम इंडियानं पाकिस्तानविरुद्ध टी-20 विश्वचषकात केलेल्या या सर्वाधिक धावा आहेत.
एकाही पाकिस्तानी फलंदाजाचं अर्धशतक नाही : भारतानं दिलेल्या 176 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची सुरुवात निराशाजनक झाली. साहिबजादा फरहान एकही धाव न करता बाद झाला. सॅम अयुबनं 6, सलमान आघा यांनी 4 आणि बाबर आझम यांनी 5 धावा केल्या. 13 धावांवर 3 विकेट गमावल्यानंतर पाकिस्तान अडचणीत सापडला. त्यानंतर बाबर आझम 34 धावांवर बाद झाल्यानं पाकिस्तानला चौथा धक्का बसला. त्यानंतर उस्मान खान आणि शादाब खान यांनी पाचव्या विकेटसाठी 39 धावांची भागीदारी केली. उस्माननं 34 चेंडूत 44 धावा केल्या, तर शादाब खाननं 15 चेंडूत 14 धावा केल्या. फक्त चार पाकिस्तानी फलंदाज दुहेरी आकडा गाठू शकले. शेवटच्या षटकांमध्ये शाहीन आफ्रिदीनं 23 धावांची खेळी करत पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. टीम इंडियाकडून हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.
अर्शदीप सिंगच्या जागी कुलदीप यादवला संधी : पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन मोठे बदल करण्यात आले होते. अभिषेक शर्माच्या पुनरागमनामुळं संजू सॅमसनला वगळण्यात आलं आहे, तर कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवरील फिरकीला अनुकूल खेळपट्टीमुळं अर्शदीप सिंगच्या जागी कुलदीप यादवचा संघात समावेश करण्यात आला.
