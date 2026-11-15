न्यूझीलंडमध्ये टीम इंडियाचं 'लोटांगण'; संपूर्ण मालिकेत एकाही फलंदाजाला करता आल्या नाहीत 100 धावा
माउंट मौंगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर झालेल्या वनडे मालिकेतील पाचव्या सामन्यात, कीवी गोलंदाजांसमोर भारतीय फलंदाजी पुन्हा एकदा कोसळली.
Published : November 15, 2026 at 1:06 PM IST
माउंट मौंगानुई Indian Batting Flop : माउंट मौंगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर झालेल्या वनडे मालिकेतील पाचव्या सामन्यात, कीवी गोलंदाजांसमोर भारतीय फलंदाजी पुन्हा एकदा कोसळली. मागील सामन्यात केवळ 89 धावांवर सर्वबाद झालेला भारतीय संघ या सामन्यातही पूर्ण षटकं खेळू शकला नाही आणि 209 धावांवर गारद झाला. 2015 च्या वनडे विश्वचषकानंतर भारतीय संघ वनडे मालिकेत दोन वेळा 225 पेक्षा कमी धावांवर सर्वबाद होण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. भारतीय संघाची यापूर्वी अशी परिस्थिती 2024 च्या श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान झाली होती.
विराट कोहलीनं केल्या सर्वाधिक 86 धावा : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेत विराट कोहलीनं चार सामन्यांत 21.50 च्या सरासरीनं केवळ 86 धावा केल्या. यापैकी 74 धावा त्यानं पहिल्या सामन्यात केल्या. त्यानंतरच्या सामन्यांमध्ये त्याला चांगली कामगिरी करता आली नाही. विराटनंतर अक्षर पटेल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अक्षर चार सामन्यांमध्ये 18.50 च्या सरासरीनं केवळ 74 धावा करु शकला. यष्टीरक्षक-फलंदाज ईशान किशन वनडे मालिकेत भारताचा तिसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. तो फक्त दोन सामने खेळला आणि दोन डावांमध्ये 36.50 च्या सरासरीनं 73 धावा केल्या. श्रेयस अय्यरही सर्व सामने खेळला, पण त्यानं चार डावांमध्ये 67 धावा केल्या. मालिकेत अय्यरची सरासरी 16.75 होती.
Slightly worried, India fans? https://t.co/g5lfw9LYZD— Cricinfo (@cricinfo) November 15, 2026
नकोशा असलेल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती : 2013 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर, चार किंवा अधिक सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारताचे पहिले तीन फलंदाज शतक झळकावण्यात अपयशी ठरण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. योगायोगानं, दोन्ही वेळा हे न्यूझीलंडच्या भूमीवर घडलं. यापूर्वी, 2019 च्या दौऱ्यात, भारताच्या पहिल्या तीन फलंदाजांपैकी कोणीही शतक झळकावू शकलं नव्हतं.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत भारतीय फलंदाजांनी केलेल्या एकूण धावा :
- 86 धावा - विराट कोहली (4 डाव)
- 74 धावा – अक्षर पटेल (4 डाव)
- 73 धावा – ईशान किशन (2 डाव)
- 67 धावा – श्रेयस अय्यर (4 डाव)
- 60 धावा – नमन धीर (4 डाव)
- 37 धावा – शुभमन गिल (2 डाव)
- 30 धावा – रोहित शर्मा (4 डाव)
- 29 धावा – केएल राहुल (2 डाव)
- 23 धावा – ऋतुराज गायकवाड (2 डाव)
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