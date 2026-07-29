टीम इंडियाच्या कोचचा राजीनामा! पुढील दौऱ्यापूर्वी होणार नव्या प्रशिक्षकांची घोषणा
टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना मोठा धक्का बसला आहे.
Published : July 29, 2026 at 12:40 PM IST
Team India Coach : टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. टेन डोशेट यांनी जुलै 2024 मध्ये पदभार स्वीकारला होता. वृत्तानुसार, इंग्लंड दौऱ्यानंतर त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) आपल्या निर्णयाबद्दल कळवलं आहे.
Assistant Ryan Ten Doeshchate's two year contract with Indian men's team ended on June 10. Fielding coach T Dilip, who was given a one year extension also had his contract end on June 8. They continued till the end of India's tour of United Kingdom. However the BCCI is not giving… pic.twitter.com/RDVDkkFBNd— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
दोन वर्षे केलं संघासोबत काम : नेदरलँड्सचे माजी कर्णधार टेन डोशेट यांनी भारतीय संघासोबत जवळपास दोन वर्षे काम केलं. आपल्या कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं वृत्त आहे. त्यांची शेवटची जबाबदारी भारताचा इंग्लंड दौरा होता. वृत्तानुसार, टेन डोशेट आता आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सच्या (KKR) सपोर्ट स्टाफमध्ये पुन्हा सामील होऊ शकतात, जिथं त्यांनी पूर्वी गौतम गंभीरसोबत काम केले होते. टेन डोशेट यांच्या जाण्यामुळं श्रीलंकेविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिका आणि नवीन जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (WTC) आधी भारतीय संघाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये बदल होऊ शकतात.
क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकांचाही कार्यकाळ संपला : क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप यांचा कार्यकाळही संपला आहे. ते भारतीय संघासोबत श्रीलंकेच्या आगामी कसोटी दौऱ्यावर जाणार नाहीत. राहुल द्रविड मुख्य प्रशिक्षक झाल्यानंतर नोव्हेंबर 2021 मध्ये टी. दिलीप यांनी भारतीय संघाच्या क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघाच्या क्षेत्ररक्षणात सुधारणा झाली आणि सामन्यानंतर दिला जाणारा 'सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक' पदकाचा उपक्रमही खूप लोकप्रिय झाला. मिळालेल्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयनं श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेतला, ज्यानंतर टी. दिलीप यांचा कार्यकाळ न वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Welcome home, Tendo 💜🥺 pic.twitter.com/Ut7hWqMAsA— KolkataKnightRiders (@KKRiders) July 29, 2026
नवीन क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकाची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता : टी. दिलीप यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघाच्या क्षेत्ररक्षणात लक्षणीय सुधारणा झाली. बीसीसीआयनं टी. दिलीप यांच्या जाण्याबाबत किंवा त्यांच्या संभाव्य उत्तराधिकाऱ्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. पण करार वाढवला जाणार नाही या बातमीनंतर, टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये लवकरच एक नवीन क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक असेल हे जवळपास निश्चित झालं आहे. भारतीय संघ सध्या सुट्टीवर आहे. टीम इंडिया 15 ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेत आपल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात करेल.
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