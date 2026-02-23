दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर टीम इंडियात बदल होणार? प्रशिक्षकांनी दिली मोठी हिंट
टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर-8 सामन्यात दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाकडून झालेल्या दारुण पराभवामुळं टीम इंडियाच्या रणनीतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Published : February 23, 2026 at 11:43 AM IST
अहमदाबाद Ryan Ten Doeschate : टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर-8 सामन्यात दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाकडून झालेल्या दारुण पराभवामुळं टीम इंडियाच्या रणनीतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांनी मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. टी-20 विश्वचषक इतिहासातील हा भारताचा सर्वात मोठा पराभव आहे. या पराभवानंतर संघ संयोजनात बदलांबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे आणि ज्या नावाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे ते म्हणजे संजू सॅमसन. यावर आता टीम इंडियाच्या सहाय्यक प्रशिक्षकांनी मोठं विधान केलं आहे.
INDIAN ASSISTANT RYAN TEN DOESCHATE COACH ON PRESS CONFERENCE:— Tanuj (@ImTanujSingh) February 23, 2026
- " sanju samson will be a talking point in next few days". (sahil malhotra="" toi). pic.twitter.com/9gyl6auviX
प्रशिक्षकांनी दिला मोठा इशारा : खरं तर, सामन्यानंतर सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेत यांनी मीडियाशी झालेल्या संभाषणात कबूल केलं की येत्या काही दिवसांत संजू सॅमसनचं नाव नक्कीच चर्चेत असेल. गेल्या 18 महिन्यांत चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंवर संघानं अवलंबून राहावं की प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करून सॅमसनला संधी द्यावी असं विचारलं असता, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की येत्या काही दिवसांत संजू सॅमसन चर्चेचा विषय असेल. रायन टॅननं सांगितलं, "गेल्या 18 महिन्यांत अपवादात्मक कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंसोबत आपण टिकून राहावं का, पण सध्या ते आपल्याला अपेक्षित धावा काढत नाहीत? की संजूला संधी द्यावी, जो एक उत्तम खेळाडू आहे?" स्पष्टपणे, वरच्या फळीत उजव्या हाताचा फलंदाज असल्यानं रणनीतिक आधार मिळतो आणि पुढील काही दिवसांत या दोन महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये हा चर्चेचा विषय असेल असा त्यांना विश्वास आहे. टीम इंडियाच्या सहाय्यक प्रशिक्षकाचं हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा अनेक संघ वरच्या फळीविरुद्ध अर्धवेळ ऑफ-स्पिनर्सचा वापर करत आहेत आणि भारताची फलंदाजी क्रमवारी दबावाखाली असल्याचं दिसून येते.
🚨 WHY AXAR PATEL DROPPED – TEAM MANAGEMENT 🚨— All about Cricket (@CricHitmanThala) February 23, 2026
Ryan ten Doeschate said Washington Sundar was picked over Axar Patel for team balance and matchups.
Rinku Singh added for extra batting depth.
Axar still important — but sacrificed for combination. 🤯 pic.twitter.com/5zFmpCvGbL
अभिषेक आणि तिलकवर दबाव : प्रशिक्षकांनी असंही उघड केलं की तरुण सलामीवीर अभिषेक शर्मा अन्नातून विषबाधेशी झुंजत होता आणि सलग तीन वेळा शून्य बाद झाल्यानंतर तो मानसिक दबावाखाली होता. तो म्हणाला की तो अभिषेक किंवा तिलकसाठी सबबी करत नाही, परंतु जेव्हा एखादा खेळाडू सलग तीन वेळा शून्य बाद होतो तेव्हा दबाव निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. भारताच्या पराभवामुळं भारताचा उपांत्य फेरीतील मार्ग अडखळला आहे. अशा परिस्थितीत, संघ व्यवस्थापन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास तयार असल्याचं दिसून येत आहे. आता सर्वांचं लक्ष पुढील सामन्यात संजू सॅमसनला संधी दिली जाणार का याकडे लागलं आहे.
