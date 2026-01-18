ETV Bharat / sports

नॅशनल रोलर स्केटींग चॅम्पियनशिपमध्ये नवी मुंबईचे खेळाडू चमकले; पहिल्या दिवशी 6 पदकं जिंकत गाजवला दिवस

पुण्यात सुरु असलेल्या RGOI अर्थात रुलर गेम ऑफ इंडियाच्या वतीने सुरू असलेल्या नॅशनल रोलर स्केटींग चॅम्पियनशिप स्पर्धेमध्ये नवी मुंबईच्या खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली.

national skating championships
नॅशनल रोलर स्केटींग चॅम्पियनशिपमध्ये नवी मुंबईचे खेळाडू चमकले (national skating championships)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे National Skating Championships : पुण्यात सुरु असलेल्या RGOI अर्थात रुलर गेम ऑफ इंडियाच्या वतीने सुरू असलेल्या नॅशनल रोलर स्केटींग चॅम्पियनशिप स्पर्धेमध्ये नवी मुंबईतील टीम एक्स्ट्रीमच्या खेळाडूंनी लक्षणीय कामगिरी करत पहिल्या दिवशी तब्बल ६ पदकांवर आपले नाव कोरले.

कोणत्या खेळाडूंनी जिंकली पदकं : पुणे येथील एलएक्सटी राहुल राणे स्केटिंग बॅण्ड ट्रॅकवर १७ आणि १८ जानेवारी २०२६ रोजी १३वी नॅशनल रोलर स्केटींग चॅम्पियनशिप स्पर्धा होत आहे. या स्पर्धेत अनन्या माळी (२ रौप्यपदक) स्वरूप सोनवणे (१ रौप्य आणि १ कांस्यपदक) आणि पृथ्वी भावना राजेश (२ कांस्यपदक) यांनी उल्लेखनीय कामागिरी केली. प्रत्येकाने महाराष्ट्रासाठी दुहेरी पथकांची कमाई केली आहे. करण सरदार यांनी या सर्व खेळाडूंना मार्गदर्शन केले आहे. करण सरदार हे स्वतः राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडू असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबईमध्ये टीम एक्स्ट्रीम या क्लब मध्ये १०० पेक्षा अधिक खेळाडू प्रशिक्षण घेत आहेत.

कसा खेळला जातो रोलर स्केटींग : रोलर स्पीड स्केटिंग इव्हेंट्स सहसा आउटडोअर आयोजित केले जातात, जरी कधीकधी बंक भिंतींवर किंवा बंद रस्त्याच्या सर्किटवर घराच्या आत आयोजित केले जातात. खेळाडूंनी परिधान केलेल्या इनलाइन स्केट्सवर जास्तीत जास्त पाच चाकांना परवानगी आहे आणि चाके 110 मिमी व्यासापेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. फक्त मॅरेथॉनसाठी, स्केट्समध्ये 125 मिमी व्यासापर्यंत चाकं असू शकतात. ब्रेकला परवानगी नाही. मास स्टार्ट, व्हेलोड्रोमसारख्या भिंती आणि 200 मीटर ट्रॅकमध्ये अनुकूल स्थितीसाठी सतत धडपड करावी लागते, जी बहुतेकदा फोटो फिनिशद्वारे निश्चित केली जाते.

काय आहे खेळाचा इतिहास : पहिली रोलर स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 1937 मध्ये इटलीच्या मोंझा इथं आयोजित करण्यात आली होती. पुढच्या वर्षी, लंडननं 1938 च्या ट्रॅक रोलर स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचं आयोजन केलं होतं. 1992 च्या बार्सिलोना ऑलिंपिक उन्हाळी खेळांमध्ये, क्वाड स्केट्सवर खेळला जाणारा रिंक हॉकी हा एक प्रात्यक्षिक खेळ होता. रोलर स्केट्सवर खेळणाऱ्या खेळाडूंनी ऑलिंपिकमध्ये पहिल्यांदाच भाग घेतला.

हेही वाचा :

  1. आमिर खान सहकुटुंब मॅरेथॉनमध्ये सहभागी; म्हणाला "मुंबई मॅरेथॉनची ऊर्जा पाहून प्रभावित झालो, यापुढंही..."
  2. सात धावांवर गमावल्या 5 विकेट तरीही जिंकला सामना; SA20 लीगमध्ये घडला चमत्कार
  3. काय सांगता! संघाला गाठता आलं नाही 40 धावांच लक्ष्य; पाकिस्तानात 232 वर्षे जुना विक्रम तुटला; पाहा व्हिडिओ

TAGGED:

TEAM EXTREME
NATIONAL SKATING CHAMPIONSHIPS
TEAM EXTREME STARS
WHAT IS ROLLER SKATING
NATIONAL SKATING CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.