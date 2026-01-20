ETV Bharat / sports

राज्यातील 'सुपरकॉप'चा फिटनेस; विश्वास नांगरे पाटील, सोमनाथ घार्गे, विष्णू ताम्हाणेंनी मॅरेथॉन गाजवली

मॅरेथॉनमध्ये दरवर्षी अनेक बडे सरकारी तसंच पोलीस अधिकारीही धावताना पाहायला मिळतात.

Vishwas Nangre Patil Somnath Gharge and Vishnu Tamhane
पोलीस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील, सोमनाथ घार्गे, विष्णू ताम्हाणेंनी घेतला मॅरेथॉनमध्ये सहभाग (ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 3:15 PM IST

मुंबई Mumbai Marathon 2026 : 21 व्या टाटा मुंबई आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन या प्रतिष्ठित स्पर्धेत भारतासह जगभरातील हजारो धावपटू सहभागी झाले होते. या स्पर्धेत राज्यभरातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाही देखील सहभागी झाले होते. या सहभागातून त्यांनी फिटनेसकडं लक्ष देण्याचं आवाहन इतरांना केलं. मॅरेथॉनमध्ये दरवर्षी अनेक बडे सरकारी तसंच पोलीस अधिकारीही धावताना पाहायला मिळतात. मुंबई पोलीस दलातील सुपरकॉप विश्वास नांगरे-पाटील, अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, कोल्हापूरचे अप्पर पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांनी मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेतला.

पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांचा सहभाग - यंदाच्या मुख्य स्पर्धेत अपेक्षेप्रमाणं इथिओपिया आणि केनियाच्या धावपटूंचंच वर्चस्व राहिलं. तर भारतीय गटातही धावपटूंनी आंतररष्ट्रीय स्पर्धकांना चांगली टक्कर दिल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे, मॅरेथॉन स्पर्धेत राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही सहभाग झाले होते. अहिल्यानगरचे डॅशिंग पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी हाफ मॅरेथॉनमध्ये सहभाग घेत ही स्पर्धा 1 तास 59 मिनिटं आणि 11 सेकंदात पूर्ण केली. सोमनाथ घार्गे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कारवायांमुळं अहिल्यानगरमधील गुन्हेगारीला वचक बसलाय.

SP Somnath Gharge
पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे मॅरेथॉनमध्ये सहभागी (SP Somnath Gharge)

विश्वास नांगरे-पाटील यांचा सहभाग - मॅरेथॉन धावताना लोकांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. मॅरेथॉनमध्ये मुंबई पोलीस दलातील सुपरकॉप विश्वास नांगरे-पाटील हे देखील सहभागी झाले होते. फिटनेस आणि शिस्त याकरता प्रसिद्ध असलेल्या विश्वास नांगरे-पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बातचीत करताना यंदाच्या मुंबई मॅरेथॉनमधील आपला अनुभव दरवर्षीपेक्षा वेगळा असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

Vishnu Tamhane
अप्पर पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे आणि पुत्र मॅरेथॉनमध्ये सहभागी (Vishnu Tamhane)

अप्पर पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांचा सहभाग - पोलीस दलात फिटनेसचा गुरु अशी ओळख असणारे कोल्हापूर विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांनी देखील मुंबई मॅरेथॉनमध्ये भाग घेत आपल्या फिटनेसचा जलवा दाखवला. रोज अनेक किलोमीटरची सायकलिंग, स्विमिंग, रनिंग करुन विष्णू ताम्हाणे व त्यांचा 19 वर्षीय मुलगा गौरांग यांनी फिटनेसला आपलं कर्तव्य मानलं. आताची तरुण पिढी ही मोबाईलच्या आहारी गेली असताना 19 वर्षीय गौरांग यानं वडिलांसोबत विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा जिंकल्या आहेत. मुंबई मॅरेथॉनमध्ये देखील या पिता पुत्राची कमाल पाहायला मिळाली.

