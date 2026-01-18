ETV Bharat / sports

'हर दिल मुंबई', 21 व्या टाटा मुंबई आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचा जल्लोष सुरू; 'व्हिलचेअर रन'चं आकर्षण

टाटा मुंबई मॅरेथॉनचा आज मुंबईत जल्लोष सुरू आहे. मुंबईत तीन ठिकाणावरुन या मॅरेथॉनला सुरुवात झाली आहे.

Tata Mumbai Marathon 2026
टाटा मुंबई आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 18, 2026 at 8:45 AM IST

मुंबई : 21 व्या टाटा मुंबई आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचा आज मुंबईत जल्लोष सुरू आहे. दक्षिण मुंबईत पार पडणारी मुंबई मॅरेथॉन ही केवळ एक रेस नसून, भारतातील सर्वात मोठं क्रीडा व्यासपीठ आहे. जिथं सर्वस्तरातील व्यक्ती नवीन सुरुवात स्वीकारण्यासह 'हर दिल मुंबई' या भावनेनं धावण्यासाठी एकत्र येतात. 42 किमीच्या पूर्ण मॅरेथॉनमध्ये परदेशी धावपटूंची सरशी पाहायला मिळत आहे. तर 21 किमी अर्ध मॅरेथॉन या मुख्य स्पर्धांसह ज्येष्ठ नागरिकांची दौड, व्हिलचेअर रन आणि सर्वात मोठं आकर्षण असलेल्या ड्रीमरनला मुंबईकरांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे.

Tata Mumbai Marathon 2026
टाटा मुंबई आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

यंदाच्या स्पर्धेचं वैशिष्ठ्य : या स्पर्धेची खासियत म्हणजे यंदा प्रथमच ही स्पर्धा मुंबईच्या कोस्टल रोडवरून धावणार. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील वळणावळणाचा आणि चढउतार असलेला बराचसा भाग धावपटूंसाठी वगळण्यात आलाय. त्यात मुंबईत पहाटेच्यावेळी पसरलेली गुलाबी थंडी धावपटूंसाठी काहीशी आल्हाददायक ठरत आहे. त्यामुळे मॅरेथॉनमध्ये वेळेचा एखादा नवा विक्रम होण्याची शक्यता आहे. या मॅरेथॉनमध्ये 69,100 लोकं सहभागी झालेत. ज्यात 65,400 हून अधिक जण प्रत्यक्ष मुंबईत तर 3700 हून अधिकजण व्हर्च्युअली जगातील विविध शहरांतून यंदाच्या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेत. या फुल मॅरेथॉनध्ये 14059 जणांनी आपला विक्रमी सहभाग नोंदवलाय. या मॅरेथॉनसाठी लोकं वर्षभर धावण्याचा नियमित सराव करतात. 42 किमीची पूर्ण मॅरेथॉन, 21 किमीची अर्ध मॅरेथॉन या मुख्य स्पर्धांसह ज्येष्ठ नागरिकांची दौड, व्हिलचेअररन आणि सर्वाधिक सहभाग तसेच सर्वात मोठं आकर्षण असलेल्या ड्रीमरनमधून मुंबईच्या विविधतेचे रंग आणि मुंबईकरांचं खर स्पीरीट पाहायला मिळते.

Tata Mumbai Marathon 2026
टाटा मुंबई आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

