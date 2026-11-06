15 वर्षीय तन्वीनं केला महापराक्रम! 'अशी' कामगिरी करणारी पहिलीच भारतीय
भारताची 15 वर्षीय बॅडमिंटनपटू तन्वी पात्रीनं सेनेगलमधील डकार इथं सुरु असलेल्या युवा ऑलिम्पिक खेळांच्या बॅडमिंटन अंतिम सामन्यात आपल्या उल्लेखनीय कांगिरीनं सर्वांची मनं जिंकली.
Published : November 6, 2026 at 12:34 PM IST
डकार (सेनेगल) Tanvi Patri : भारताची 15 वर्षीय बॅडमिंटनपटू तन्वी पात्रीनं सेनेगलमधील डकार इथं सुरु असलेल्या युवा ऑलिम्पिक खेळांच्या बॅडमिंटन अंतिम सामन्यात आपल्या उल्लेखनीय कांगिरीनं सर्वांची मनं जिंकली. गुरुवारी झालेल्या विजेतेपदाच्या सामन्यात, ओडिशाच्या या खेळाडूनं 10-19 अशा पिछाडीवरुन पाच मॅच पॉईंट्स वाचवत एक दमदार पुनरागमन केलं. मात्र, तिला या पुनरागमनाचं सुवर्णपदकात रुपांतर करता आलं नाही, कारण चीनच्या झांग यी शिननं 15-21, 21-13, 26-24 अशा रोमांचक विजयासह सुवर्णपदक पटकावलं. परिणामी तन्वीला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं.
तन्वीनं रचला इतिहास : विजेतेपदाच्या सामन्यात तन्वीला निसटता पराभव पत्करावा लागला असला तरी, तिनं रौप्यपदक मिळवण्यात यश मिळवलं. यासह, तन्वी युवा ऑलिम्पिक खेळांच्या बॅडमिंटन अंतिम सामन्यात पोहोचणारी पहिली भारतीय महिला बॅडमिंटनपटू ठरली. इतक्या लहान वयात विद्यमान ज्युनियर विश्वविजेत्याविरुद्ध दाखवलेला संयम आणि दृढनिश्चय तन्वीच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्पष्ट संकेत देतो.
A final fought till the very end! 🔥🏸 Tanvi Patri and Zhang Yi Xin put on a thriller in the women's singles final at #Dakar2026 #YouthOlympics https://t.co/Z9SlEmFmTe— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 6, 2026
तन्वीनं जिंकला पहिला गेम : तीन गेमच्या विजेतेपदाच्या सामन्यात दोन्ही खेळाडूंमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. तन्वीनं पहिला गेम 21-15 नं जिंकून दमदार सुरुवात केली. मात्र या चिनी खेळाडूनं दुसऱ्या गेममध्ये जोरदार पुनरागमन करत 21-13 नं विजय मिळवला आणि सामना निर्णायक तिसऱ्या गेममध्ये नेला. तिसऱ्या गेममध्ये एका क्षणी झांग 19-10 नं आघाडीवर होती आणि विजय निश्चित वाटत होता, पण तन्वीनं बाजी पलटवली. तिनं सलग गुण मिळवून केवळ पाच मॅच पॉईंट्स वाचवले नाहीत, तर तीन गोल्ड मेडल पॉईंट्सही मिळवले, पण दुर्दैवानं, तिला त्यांचा फायदा उचलता आला नाही.
The first of many! 🌟 Tanvi Patri reacts after winning a historic Youth Olympic badminton medal for India at #Dakar2026. 🥈🇮🇳 #YouthOlympics https://t.co/z6Z36Tekiw— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 5, 2026
अनेक सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी : अंतिम फेरीपर्यंतच्या तिच्या अविस्मरणीय प्रवासात, तन्वीनं संपूर्ण स्पर्धेत प्रभावी कामगिरीची मालिका सादर केली. गट टप्प्यात मेक्सिकोच्या सारा गोन्झालेझ आणि ऑस्ट्रेलियाच्या स्मृती अडेपू यांना सरळ गेममध्ये सहज पराभूत केल्यानंतर, तिनं दक्षिण कोरियाच्या जोंग यू चांगला हरवून नॉकआऊट फेरीत प्रवेश केला होता. उपांत्यपूर्व फेरीत, तन्वीनं थायलंडच्या कुंगकाव काकानिकचा 21-17, 21-13 असा पराभव करुन युवा ऑलिम्पिक बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारी पहिली भारतीय महिला होण्याचा मान मिळवला. उपांत्य फेरीत तिचा सामना जपानच्या युझुनो वातानाबेशी झाला, जिथं 54 मिनिटांच्या चुरशीच्या लढतीनंतर तन्वीनं 21-14, 21-11, 21-16 असा विजय मिळवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
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