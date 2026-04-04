ऐतिहासिक...! पिता-पुत्रांनी एकत्रित पूर्ण केली खडतर आयर्नमॅन स्पर्धा; विक्रमी वेळेत केली विजयी कामगिरी

आजपर्यंत देशभरात पोलीस खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी आयर्नमॅन ही स्पर्धा पूर्ण करुन आयर्नमॅन किताब पटकावला आहे. मात्र पोलीस खात्यात पहिल्यांदाच पिता-पुत्रांनी एकत्रित ही स्पर्धा पुर्ण केली.

पिता-पुत्रांनी एकत्रित पूर्ण केली खडतर आयर्नमॅन स्पर्धा (ETV Bharat Graphics)
पुणे Ironman Father Son : आजपर्यंत देशभरात पोलीस खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी आयर्नमॅन ही स्पर्धा पूर्ण करुन आयर्नमॅन किताब पटकावला आहे. मात्र असं असलं तरी पोलीस खात्यात पहिल्यांदाच पिता-पुत्रांनी एकत्रित ही स्पर्धा पूर्ण करण्याचा मान मिळवला आहे. न्यूझीलंडमधील तावपो याठीकाणी आयोजीत आयर्नमॅन स्पर्धेत या पिता-पुत्रांनी 17 तासाच्या आत ही स्पर्धा पूर्ण केली आहे आणि पोलीस खात्यात पहिल्यांदाच पिता-पुत्रांनी एकत्रित आयर्नमॅन पूर्ण करण्याचा मान मिळवला आहे.

पिता-पुत्रांची विक्रमी कामगिरी : वास्तविक 7 मार्च रोजी न्यूझीलंडमधील तावपो याठीकाणी आयोजीत आयर्नमॅन स्पर्धेत जगभरातून 1008 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. या सर्वांनी ही स्पर्धा पुर्ण केली. या स्पर्धेमध्ये 4 किमी पोहणे (2 तास 20 मिनिटांच्या आत), 180 किमी सायकलींग (स्पर्धेच्या सुरवातीपासून 10 तास 30 मिनिटांच्या आत), 42 किमी धावणे (6 तास 30 मिनिटे), एकूण 226 किमी अंतर 17 तासाच्या निर्धारित वेळेत पूर्ण करणं आवश्यक असते. या स्पर्धेत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामध्ये अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले विष्णु ताम्हाणे (58) व त्यांचे पुत्र गौरांग ताम्हाणे (19) यांनी एकत्रित या आर्यनमॅन स्पर्धेत सहभाग घेतला होता आणि या पिता-पुत्रांनी 17 तासाच्या आत ही स्पर्धा पूर्ण केली आहे. ताम्हाणे यांनी ही स्पर्धा 19 तास 34 मिनिटांत पूर्ण केली, तर गौरागनं ही स्पर्धा वडीलांच्या 4 मिनिटं आगोदर म्हणजेच 16 तास 30 मिनिटांमध्ये पूर्ण केली.


पहिलीच पिता-पुत्रांची जोडी : विष्णु ताम्हाणे हे शेतकरी कुटुंबातील असुन सध्या अप्पर पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर परिक्षेत्र इथं कार्यरत आहेत. पोलीस दलात कार्यरत असलेले पोलीस अधिकारी विष्णु ताम्हाणे व त्यांचा मुलगा गौरांग यांना स्पर्धेची तयारी करताना व स्पर्धेदरम्यान त्यांना अनेक थरारक अनुभव आले. मानसिक व शारीरिक क्षमतांचा कस पाहणारी अशा प्रकारची खडतर स्पर्धा पुर्ण करणारे पोलीस दलात कार्यरत पिता व शिक्षण घेत असलेला त्यांचा चिरंजीव यांनी एकत्रितपणे आयर्नमॅन स्पर्धा पुर्ण करुन ऐतिहासिक कामगिरी करणारी पहिलीच पिता-पुत्र जोडी ठरली आहे.

काय म्हणाले विष्णू ताम्हाणे : यावेळी अप्पर पोलीस अधीक्षक विष्णू ताम्हाणे म्हणाले की, "मी माझ्या वडिलांकडून प्रेरणा घेत खेळ सुरु केला आणि पोलीस खात्यात काम करत असताना अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी सायकलिंग करत होतो. तसंच मी आयर्नमॅन स्पर्धेसाठी खूप तयारी केली होती आणि याआधी मी ही स्पर्धा एकट्यानं पार केली होती. पण मुलाला घेऊन ही स्पर्धा पूर्ण करायची होती आणि त्यासाठी आम्ही दोघांनी खूप मेहनत घेतली. मी कामाच्या निमित्तानं बाहेर असताना तिची आई आणि कोच दोघंही त्यांची तयारी करत होते. जेव्हा आम्ही स्पर्धेसाठी तिथं गेलो तेव्हा त्या ठिकाणचं सर्वसाधारण तापमान 10 डिग्री सेल्सीयस ते 15 डिग्री सेल्सीयस यादरम्यान होतं. स्पर्धाच्या अगोदरच्या दिवशी स्पर्धेच्या ठिकाणची व परिसराची पाहणी करुन अभ्यास केला. तसंच स्पर्धा आयोजित केलेल्या तावपो येथील लेक मध्ये पोहण्याचा सराव करुन लेक मधील थंड पाण्याचा अंदाज घेतला असता 10 अंश सेल्सीअस इतक्या कमी तापमानामध्ये पोहण्याची मानसिकता तयारी केली. त्याचप्रमाणे स्पर्धेची इतर ही तयारी केली."

स्पर्धेचा थरारक अनुभव : या स्पर्धेचा थरारक अनुभव सांगातान ते पुढं म्हणाले की, "7 मार्च रोजी सकाळी 8 वाजता स्पर्धेची सुरुवात झाली. स्विमींग, रनिंग, सायकलींग असे एकूण 226 किमी अंतर 17 तासांच्या आत पुर्ण करणं आवश्यक असतं. पाणी थंड असल्यानं गौरांगला सुरुवातीचं 1 किमी पोहणं जिकीरीचं झालं. तरी देखील निर्धारित वेळेच्या आत पोहणं पूर्ण करुन सायकलिंग सूरु केली. सायकलिंग करत असताना 1400 मिटरचे चढ उतार पार करावे लागले. त्यानंतर धावण्याच्या स्पर्धांमध्ये देखील चढ उतार होता. यामुळं स्पर्धेमध्ये स्पर्धाकांच्या शारिरीक व मानसिक क्षमतेचा कस दिसून आला."

गौरांगनं सांगितला अनुभव : यावेळी गौरांग म्हणाला की, "मी सिंहगड कॉलेज इथं बीबीए मध्ये प्रथम वर्षात शिकत असून या स्पर्धेसाठी मी खूप तयारी केली. यासाठी माझे वडील आहे तसंच माझ्या कोच यांनी माझ्यावर खूप मेहनत घेतली या आधी मला ही स्पर्धा अठराव्या वर्षी पूर्ण करायची होती. मात्र मला ही स्पर्धा पूर्ण करता आली नाही. आता वडिलांसोबत ही स्पर्धा पूर्ण करण्याचा एक वेगळाच आनंद आहे आणि अभिमान देखील आहे. मला तरुणांना एकच संदेश द्यायचं आहे की सोशल मीडियाच्या या युगात आपण जर स्पोर्टमध्ये लक्ष घातलं तर आपणही फिट असू आणि आपल्याला चांगली कामगिरी करता येईल."

