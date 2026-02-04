ETV Bharat / sports

9 हंगाम, 6 विजेते... 2007 पासून कोणत्या संघांनी साकारला विश्वविजय? वाचा यादी

टी-20 विश्वचषकाचे नऊ हंगाम झाले आहेत आणि फक्त तीन संघांनी दोनदा विजेतेपद जिंकलं आहे, ज्यामध्ये भारताचा समावेश आहे.

T-20 World Cup
2007 पासून कोणत्या संघांनी जिंकलं जग (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 2:58 PM IST

मुंबई T-20 World Cup : 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकामध्ये एकूण 20 संघ सहभागी होणार आहेत. भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे या स्पर्धेचं आयोजन करणार आहेत. यावेळी टीम इंडिया आपलं जेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल. टीम इंडियाला इतिहास रचण्याची संधी असेल, कारण कोणत्याही संघानं सलग दोनदा टी-20 विश्वचषक जिंकलेला नाही. शिवाय, कोणत्याही संघानं घरच्या मैदानावर कधीही विजेतेपद जिंकलेलं नाही. त्यामुळं, टीम इंडियाला दोन मोठे पराक्रम करण्याची उत्तम संधी आहे.

तीन संघांनी दोनदा जिंकला विश्वचषक : टी-20 विश्वचषकाचे आतापर्यंत नऊ हंगाम झाले आहेत आणि यावेळी, सर्व संघ 10व्या हंगामात विजय मिळविण्यासाठी स्पर्धा करतील. जगातील फक्त तीन संघांनी दोनदा टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे, यात इंग्लंड, वेस्ट इंडिज आणि भारत यांचा समावेश आहे. जर टीम इंडिया यावेळी चॅम्पियन बनण्यात यशस्वी झाली, तर ते सर्वाधिक तीन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा संघ बनेल.

पहिल्या हंगामात टीम इंडियाचा विजय : पहिल्या टी-20 विश्वचषकाचं जेतेपद जिंकण्याचा विक्रम भारतीय संघाच्या नावावर आहे. 2007 मध्ये खेळल्या गेलेल्या टी-20 विश्वचषकाच्या पहिल्या आवृत्तीत, भारतीय संघानं रोमांचक अंतिम फेरीत पाकिस्तानला हरवून जेतेपद पटकावलं. महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियानं हे जेतेपद जिंकलं, ही आठवण क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात ताजी आहे. मात्र, 2009 मध्ये पाकिस्ताननं टी-20 विश्वचषक जिंकला. युनूस खाननं पाकिस्तानला विजय मिळवून दिला होता.

टी-20 विश्वचषक विजेते संघ आणि त्यांच्या कर्णधारांची यादी :

  • 2007: भारत; महेंद्रसिंग धोनी
  • 2009: पाकिस्तान; युनूस खान
  • 2010: इंग्लंड; पॉल कॉलिंगवुड
  • 2012: वेस्ट इंडिज; डॅरेन सॅमी
  • 2014: श्रीलंका; लसिथ मलिंगा
  • 2016: वेस्ट इंडिज; डॅरेन सॅमी
  • 2021: ऑस्ट्रेलिया; आरोन फिंच
  • 2022: इंग्लंड; जोस बटलर
  • 2024: भारत; रोहित शर्मा

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याबद्दल सस्पेन्स : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज सामना 15 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे, परंतु पाकिस्तान सरकारनं त्यांच्या संघाला भारताविरुद्ध खेळण्याची परवानगी न दिल्यानं तो रद्द होण्याची शक्यता आहे.

संपादकांची शिफारस

