टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्या आणि गौतम गंभीर टी-20 विश्वचषकासह बाप्पाच्या भेटीला; पाहा व्हिडिओ

Published : March 14, 2026 at 5:27 PM IST

मुंबई World Cup Winning Team India at Siddhivinayak : भारतीय टी-20 विश्वचषक 2026 विजेत्या क्रिकेट संघाचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव तसंच प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी क्रिकेट विश्वचषकासह मुंबईतील प्रसिद्ध श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिरात जात बाप्पाचं दर्शन घेतलं. यावेळी श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाचे कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, राहुल लोंढे, जितेंद्र राऊत, सुदर्शन सांगळे, कार्यकारी अधिकारी वीणा पाटील व उप कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदिप राठोड यांच्याहस्ते दोघांचा सत्कार करण्यात आला.

विश्वचषकापूर्वी गंभीरनं घेतलं होतं बाप्पाचं दर्शन : यापूर्वी टी-20 विश्वचषक सुरु होण्याआधी टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक आणि माजी भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीरनं 5 फेब्रुवारी रोजी श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिरात जाऊन बाप्पाचं दर्शन घेतलं. त्यावेळी गंभीरनं भारताच्या विजयासाठी बाप्पाला साकडं घातलं होतं. तसंच टी-20 विश्चषकादरम्यानही गौतम गंभीर आणि संघातील अनेक खेळाडू विविध मंदिरात जात दर्शन घेतल्याचं पाहायला मिळालं. आता टी-20 विश्वविजयानंतर गौतम गंभीर कर्णधार सूर्यासह बाप्पाचं दर्शन घेतलं.

टीम इंडियानं सलग दोनदा जिंकला टी-20 विश्वचषक : टीम इंडियानं 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. त्यानंतर, टीम इंडियाला यावेळीही विजयाचा प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं. मात्र, जगातील इतर कोणत्याही संघानं सलग दोनदा विश्वचषक जिंकला नसल्याबद्दल शंका होत्या. परंतु भारतीय संघाच्या इतर योजना होत्या. भारत आता सलग दोनदा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला आहे.

पहिल्यांदाच संघानं घरच्या मैदानावर जिंकलं टी-20 विश्वचषक : या वर्षीचा टी-20 विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करत होतं. श्रीलंकेचा संघ आधीच बाहेर पडला होता. मात्र, टीम इंडियानं प्रथम सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवलं, नंतर सेमीफायनलमध्ये पोहोचलं आणि नंतर अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. यापूर्वी कधीही एकाही संघानं घरच्या मैदानावर टी-20 विश्वचषक जिंकला नव्हता. 2011 मध्ये भारतानं पहिल्यांदाच वनडे विश्वचषक जिंकला. आता, त्यांनी टी-20 मध्येही असंच केलं आहे.

तीन टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ : आतापर्यंत, तीन संघांनी दोनदा टी-20 विश्वचषक जिंकलं होतं. इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजनं प्रत्येकी दोनदा विजेतेपद जिंकले होते. आता, भारत तीन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला आहे. 2007 मध्ये एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा विजेतेपद जिंकलं होतं. त्यानंतर, रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडियानं 2024 मध्ये ट्रॉफी जिंकली. आता, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला आहे.

