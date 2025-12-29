Welcome 2026: टी-20 विश्वचषक ते फिफा वर्ल्ड कप; येणारं वर्ष ठरणार 'सुपर स्पोर्ट्स ईयर'
2025 या वर्षात अनेक प्रमुख क्रीडा स्पर्धा झाल्या. चाहत्यांनी या वर्षी खेळांचा भरपूर आनंद घेतला. 2026 या वर्षातही अनेक प्रमुख स्पर्धा होणार आहेत.
Published : December 29, 2025 at 1:05 PM IST
मुंबई Major Sports Events in 2026 : 2025 हे वर्ष क्रीडाक्षेत्रासाठी एक संस्मरणीय वर्ष होतं. अनेक संघांनी जेतेपद जिंकून इतिहास रचला. 2025 च्या सुरुवातीला भारतीय क्रिकेट संघानं चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. या वर्षी आरसीबीनंही आपलं पहिलं जेतेपद पटकावलं. नंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये, भारतीय महिला क्रिकेट संघानं 2025 च्या वनडे विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला हरवून जेतेपद पटकावलं. मात्र आता 2026 मध्ये अनेक प्रमुख स्पर्धा देखील आहेत, ज्यात 2026 चा टी-20 विश्वचषक आणि फिफा विश्वचषक यांचा समावेश आहे.
With India the latest side to announce their playing group, the squads are starting to assemble quickly for the upcoming #U19World Cup 🏏https://t.co/EHqq8SecmX— ICC (@ICC) December 28, 2025
आयसीसी अंडर-19 विश्वचषक (पुरुष) :
2026 ची सुरुवात आयसीसी अंडर-19 विश्वचषकानं होणार आहे. या स्पर्धेत एकुण 16 संघ सहभागी होतील. ही स्पर्धा 15 जानेवारी ते 06 फेब्रुवारी दरम्यान झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणार आहे.
आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक :
2026 चा आयसीसी टी-20 विश्वचषक 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च दरम्यान खेळवला जाईल. भारत आणि श्रीलंका या स्पर्धेचं आयोजन करतील, ज्यामध्ये 20 संघ सहभागी होतील. सर्व संघांनी आधीच तयारी सुरु केली आहे.
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
FIFA विश्वचषक (पुरुष) :
पुरुषांचा FIFA विश्वचषक देखील 2026 मध्ये खेळवला जाणार आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको संयुक्तपणे फुटबॉलमधील सर्वात मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन करणार आहेत. ही स्पर्धा 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान खेळवली जाईल.
IPL 2026 :
IPL 2026 ची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, नेहमीप्रमाणे ही स्पर्धा मार्चमध्ये सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लीगमधील 10 फ्रँचायझींनी आधीच त्यांचे संघ खेळाडू निवडले आहेत.
👀 #FIFAWorldCup 26 will kick off on 11 June 2026!#WeAre26 pic.twitter.com/BbJ4qMj7zy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024
विंटर ऑलिंपिक गेम्स :
विंटर ऑलिंपिक गेम्स मिलान, कोर्टिना आणि इटली इथं होणार आहे. ही स्पर्धा 6 फेब्रुवारी ते 22 फेब्रुवारी दरम्यान खेळवली जाईल.
विम्बल्डन (टेनिस) :
विम्बल्डन (टेनिस) ही एक जागतिक स्पर्धा आहे. जगातील सर्वात प्रसिद्ध सेलिब्रिटी या स्पर्धेत सहभागी होतात. विम्बल्डन (टेनिस) चं आयोजन यूके करेल. ही स्पर्धा 29 जून ते 12 जुलै या कालावधीत खेळवली जाईल.
ऑस्ट्रेलियन ओपन (टेनिस) :
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धा जानेवारी 2026 मध्ये होणार आहे. ही स्पर्धा ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न इथं खेळवली जाईल.
यूईएफए चॅम्पियन्स लीग फायनल :
यूईएफए चॅम्पियन्स लीग फायनल 30 मे 2026 रोजी होणार आहे. ही स्पर्धा हंगेरीच्या बुडापेस्ट इथं खेळवली जाईल. चाहते या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक :
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धा देखील जून-जुलै 2026 मध्ये खेळवण्यात येणार आहे. यावेळी इंग्लंड महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचं यजमानपद भूषवणार आहे.
विंटर पॅरालिम्पिक गेम्स :
विंटर पॅरालिम्पिक गेम्स 6 मार्च ते 15 मार्च या कालावधीत होणार आहेत. मिलान, इटली या स्पर्धेचं आयोजन करेल.
