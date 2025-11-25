ETV Bharat / sports

टी-२०वर्ल्ड कपला ७ फेब्रुवारीपासून होणार सुरुवात; आयसीसीकडून घोषित केलेल्या वेळापत्रकात भारताचे सामने कधी?

टी-२०वर्ल्ड कपच्या वेळापत्रकाची आज आयसीसीकडून घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार भारताचा १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी सामना होणार आहे.

T20 World Cup news ICC announcement
टी-२०वर्ल्ड कपच्या वेळापत्रकाची आयसीसीकडून घोषणा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 25, 2025 at 9:33 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 9:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : टी २० क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये होणार आहे. भारत आणि श्रीलंका येथे ७ फेब्रुवारी २०२६ पासून १०व्या टी २० क्रिकेट वर्ल्ड कपला सुरुवात होणार आहे. भारतात चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकत्ता, मुंबई आणि दिल्ली तर श्रीलंका येथील कोलंबो आणि कंन्डी येथे सामने होणार आहेत. (मंगळवारी) आयसीसीच्या पत्रकार परिषदेत या स्पर्धेच्या वेळापत्रकाची माहिती जाहीर करण्यात आली.

चार ग्रुप आणि पहिल्यांदाच २० संघ
दरम्यान, या t20 वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्यांदाच एकूण २० संघ सहभागी होत आहेत. या स्पर्धेत एकूण चार ग्रुप असतील. तर एका ग्रुपमध्ये पाच संघ सहभागी असतील. भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, इंग्लंड, ऑस्टोलिया, न्यूज़ीलड, नमिबिया, युएसए, नेदरलंड, इटली, झिम्बावे, वेस्ट इंडीज, साऊथ आफ्रिका, नेपाळ, कानडा, ओमान आणि आयर्लंड असे एकूण २० संघ पहिल्यांदाच सहभागी होणार आहेत. पारंपारिक कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानसोबत १५ फेब्रुवारीला भारताचा सामना होणार आहे.

भारताचे कधी आणि कोणाबरोबर सामने?

  • ७ फेब्रुवारी युएसए, मुंबई
  • १२ फेब्रुवारी नमिबिया, दिल्ली
  • १५ फेब्रुवारी पाकिस्तान, कोलबो
  • १८ फेब्रुवारी नेदरलंड, अहमदाबाद
T20 World Cup news ICC announcement
टी-२०वर्ल्ड कपच्या वेळापत्रकाची आयसीसीकडून घोषणा (Source- ETV Bharat Reporter)

८ मार्च रोजी निश्चित होणार विश्वविजेता- प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ सुपर ८ टप्प्यात जातील. त्यांना चार गटात विभागले जाईल. तिथून, प्रत्येक सुपर ८ पूलमधील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील. ८ मार्च रोजी होणाऱ्या अंतिम फेरीत २०२६ चा विजेता निश्चित होईल. रोहित शर्मा म्हणाला, टी२० विश्वचषकात इतके देश खेळताना पाहणं आनंददायी आहे. यावरून दिसून येते की आमचे स्थान वाढत आहे. मी पहिल्यांदाच टी२० विश्वचषक खेळणार नाही. हा माझ्यासाठी वेगळा अनुभव असणार आहे. पण मला घरी टीव्हीवर सामने पाहण्याची सवय होत आहे.

आम्ही चांगला खेळ करू- आम्ही ही स्पर्धा खेळण्यासाठी खूप उत्सुक आहोत. या वर्ल्ड कपमधे आम्ही नक्कीच चांगला खेळ करू, असा विश्वास भारतीय टी २० क्रिकेट वर्ल्ड कपचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं व्यक्त केला. तर दुसरीकडे या टी ट्वेंटी वर्ल्डकपचा ब्रँड अँबेसिडर म्हणून भारताचा माजी कर्णधार आणि क्रिकेटपटू रोहित शर्मा असणार आहे, अशी घोषणा आयसीसीचे चेअरमन जय शाह यांनी केली. पत्रकार परिषदेला आयसीसीचे चेअरमन जय शाह, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा, भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, भारतीय टी-ट्वेंटी क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यासह आयसीसीचे पदाधिकारी, श्रीलंका क्रिकेट मंडळ यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा-

Last Updated : November 25, 2025 at 9:52 PM IST

TAGGED:

ICC T20 WC 2026 SCHEDULE
T20 WC 2026 TIMETABLE
INDIA MATCHES T20
T20 भारत पाकिस्तान सामना
T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.