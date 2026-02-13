ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 9:28 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली World Cup Today Match : भारत आणि श्रीलंकेत खेळवण्यात येणारा टी-20 विश्वचषक सुरु होऊन सहा दिवस उलटले आहेत. विश्वचषकाचा आज सातवा दिवस आहे. शुक्रवारीही तीन सामने खेळले जातील. हे सामने सकाळी 11 वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत चालतील. विशेष म्हणजे आज ऑस्ट्रेलियन संघही खेळताना दिसेल. एकुण सहा संघ आज विजय मिळवण्यासाठी मैदानात उतरतील.

पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया झिम्बाब्वे आमनेसामने : आयसीसी टी-20 विश्वचषकात आजच्या दिवसाचा पहिला सामना ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे यांच्यात होणार आहे. हा सामना कोलंबो इथं होणार आहे. ऑस्ट्रेलियानं या विश्वचषकात आतापर्यंत फक्त एकच सामना खेळला आहे आणि त्यात त्यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. झिम्बाब्वेनंही एक सामना खेळला आहे आणि तो जिंकला आहे. याचा अर्थ दोन्ही संघांचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत. आता, बलाढ्य कांगारुंपुढे झिम्बाब्वेची कसोटी लागणार आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही संघामध्ये आतापर्यंत विश्वचषकात एक सामना खेळला गेला आहे, ज्यात झिम्बाब्वेनं विजय मिळवला आहे. म्हणजेच ऑस्ट्रेलियानं आतापर्यंत झिम्बाब्वेला टी-20 विश्वचषकात पराभूत केलेलं नाही.

दिल्लीत होणार कॅनडा यूएई सामना : दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्यात, कॅनडा आणि यूएईचे संघ एकमेकांसमोर येतील. हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना दुपारी 3 वाजता सुरु होईल. कॅनडा आणि यूएई दोघांनीही आतापर्यंत प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे, परंतु अद्याप एकही विजय नोंदवलेला नाही. आता, किमान एक संघ आपलं खातं उघडेल. तो संघ कोणता संघ असेल हे पाहणे बाकी आहे. दुसऱ्या संघाला त्यांच्या पहिल्या विजयाची वाट पहावी लागेल.

यूएसए विरुद्ध नेदरलँड्स सामना मनोरंजक होण्याची अपेक्षा : शुक्रवारचा तिसरा आणि शेवटचा सामना नेदरलँड्स आणि यूएसए यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना चेन्नईमध्ये होईल. सामना संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होणार आहे. नेदरलँड्सनं आतापर्यंत दोन सामने खेळले आणि एक जिंकला आहे. दरम्यान, यूएसएनं अद्याप एकही सामना जिंकला नाही. जर यूएसएने आणखी एक सामना गमावला तर सुपर-8 मध्ये पोहोचण्याची त्यांची शक्यता संपुष्टात येईल. हा यूएसएसाठी एक महत्त्वाचा सामना असेल. आज संध्याकाळी होणारा सामना लहान संघांमध्ये असू शकतो, परंतु तो एक मनोरंजक सामना असण्याची अपेक्षा आहे.

