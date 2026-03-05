ETV Bharat / sports

IND vs ENG सामन्यावर पावसाचं सावट? कसं असेल मुंबईचं हवामान, वाचा सविस्तर

मुंबईचं ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियम पुन्हा एकदा एका हाय-व्होल्टेज सामन्याचं साक्षीदार होणार आहे. आज होणाऱ्या स्पर्धेच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात टीम इंडिया इंग्लंडशी भिडणार आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 2:49 PM IST

मुंबई IND vs ENG Match : मुंबईचं ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियम पुन्हा एकदा एका हाय-व्होल्टेज सामन्याचं साक्षीदार होणार आहे. आज 5 मार्च रोजी होणाऱ्या स्पर्धेच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात टीम इंडिया इंग्लंडशी भिडणार आहे. चाहते या मोठ्या सामन्याबद्दल उत्सुक आहेत, परंतु सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे मुंबईत हवामान कसं असेल? भारतीय चाहत्यांना पावसाची सर्वाधिक चिंता आहे. अशातच सामन्यादरम्यान मुंबईत हवामान कसं असेल ते जाणून घेऊया.

अंतिम फेरीचं तिकीट पणाला : टी-20 विश्वचषकाचा दुसरा उपांत्य सामना जिंकणारा संघ थेट विजेतेपदाच्या सामन्यात प्रवेश करेल. पहिल्या उपांत्य सामन्यात न्यूझीलंडनं कोलकाता इथं दक्षिण आफ्रिकेचा 9 गडी राखून पराभव केला. फिन ॲलनच्या स्फोटक फलंदाजीमुळं न्यूझीलंडनं अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं. आता सर्वांचं लक्ष भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामन्यावर आहे. या सामन्यातील विजेता अंतिम फेरीत पोहोचेल, जिथं विजेतेपदासाठी कठीण स्पर्धा होईल. भारतीय संघ सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठण्याचा प्रयत्न करेल.

मुंबईत हवामान कसं असेल? : मुंबईच्या हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर चाहत्यांसाठी काहीसा दिलासा आहे. हवामान अहवालानुसार, सामन्यादरम्यान मुंबईत पावसाची शक्यता कमी आहे. आकाश निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. तापमान 27 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील, जे खेळाडूंसाठी अनुकूल मानलं जातं. मात्र, आर्द्रतेचं प्रमाण 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं वेगवान गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांना अडचणी येऊ शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

इंग्लंड : हॅरी ब्रूक (कर्णधार), रिहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बँटन, जैकब बेथेल, जॉस बटलर, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.

