IND vs ENG सेमीफायनल सामना रद्द झाला तर कोण खेळणार फायनल? काय आहे नियम?

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील दुसरा उपांत्य सामना भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे.

IND vs ENG Semifinal
IND vs ENG सेमीफायनल सामना रद्द झाला तर कोण खेळणार फायनल? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
मुंबई IND vs ENG Semifinal : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील दुसरा उपांत्य सामना भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. पहिल्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून न्यूझीलंडनं अंतिम फेरीत स्थान मिळवल. आता दुसऱ्या उपांत्य सामन्यादरम्यान मुंबईत पावसाची शक्यता शून्य असली तरी, पाऊस पडल्यास सामन्यासाठी राखीव दिवस ठेवण्यात आला आहे.

6 मार्च रोजी उपांत्य फेरीसाठी राखीव दिवस : गट फेरी आणि सुपर-8 फेरीतील सामन्यांसठी राखीव दिवस नव्हता. मात्र उपांत्य फेरीसाठी नियम वेगळे आहेत. 6 मार्च रोजी राखीव दिवस म्हणून नियुक्त करण्यात आला आहे. पाऊस पडल्यास, पंचांना सामना संपविण्यासाठी अतिरिक्त 90 मिनिटे कट-ऑफ वेळ आहे. जर पाऊस सुरुच राहिला तर राखीव दिवशी पहिल्या दिवशी जिथं थांबला होता तिथून खेळ पुन्हा सुरु होईल. याव्यतिरिक्त, राखीव दिवशी सामना पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त 120 मिनिटं उपलब्ध असतील.

जर उपांत्य फेरीचा सामना रद्द झाला तर काय? : जर सामन्याच्या दिवशी तसंच राखीव दिवशी पाऊस सुरु राहिला तर काय? या परिस्थितीत इंग्लंड उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल, तर भारत बाहेर पडेल. कारण सुपर-8 फेरीत इंग्लंड अव्वल स्थानावर होता. भारतीय संघ दुसऱ्या स्थानावर होता. सुपर-8 मध्ये त्यांच्या चांगल्या स्थानामुळं, उपांत्य फेरी रद्द झाल्यास इंग्लंड न्यूझीलंडविरुद्ध अंतिम सामना खेळेल.

कमीत कमी 10 षटकं आवश्यक : टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, निकालासाठी दोन्ही संघांना प्रत्येकी 5 षटकं खेळावी लागतील. उपांत्य फेरीसाठी खेळण्याच्या परिस्थिती वेगवेगळ्या आहेत. या सामन्यात, निकाल निश्चित करण्यासाठी दोन्ही संघांना प्रत्येकी 10 षटकं खेळावी लागतील. या टी-20 विश्वचषकात इंग्लंडनं वानखेडे स्टेडियमवर दोन सामने खेळले आहेत. संघानं नेपाळविरुद्ध शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवला आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला. तर भारताला या मैदानावर अमेरिकेला पराभूत करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.

T20 WORLD CUP 2026

