2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी मैदानांची निवड; कुठं होणार उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना?
2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी उपांत्य फेरीच्या ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे आणि यामध्ये अहमदाबादमधील जगातील सर्वात मोठ्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमचा समावेश आहे.
Published : November 10, 2025 at 9:45 AM IST
मुंबई T20I World Cup 2026 : पुढील वर्षी 2026 चा टी-20 क्रिकेट विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणार आहेत आणि या स्पर्धेसाठी एकूण 20 संघ पात्र ठरले आहेत. म्हणूनच क्रिकेट चाहते या स्पर्धेबद्दल उत्सुक आहेत. आता, क्रिकबझच्या अहवालात असं उघड झालं आहे की अहमदाबाद आणि कोलकाता ही दोन ठिकाणं उपांत्य फेरीसाठी निवडली गेली आहेत.
आठ ठिकाणं अंतिम : क्रिकबझच्या अहवालानुसार, अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आणि कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीसाठी निवडण्यात आले आहेत. अहवालात असंही म्हटलं आहे की आयसीसीनं भारतातील मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नई तसंच अहमदाबाद आणि कोलकाता यासह आठ ठिकाणं अंतिम केली आहेत. श्रीलंकेतील तीन ठिकाणं अंतिम करण्यात आली आहेत, कोलंबोमधील दोन स्टेडियम आणि कँडीमधील एक.
🚨 ICC T20 World Cup venues update 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2025
- Narendra Modi Stadium in Ahmedabad and the Eden Gardens in Kolkata shortlisted for semifinals
- Mumbai, Delhi, Chennai, besides Ahmedabad and Kolkata, and three venues in Sri Lanka – two stadiums in Colombo and another in Kandy – have… pic.twitter.com/ojt6HBPXWs
श्रीलंकेतही उपांत्य सामने होण्याची शक्यता : क्रिकबझच्या अहवालानुसार, जर श्रीलंका किंवा पाकिस्तानपैकी कोणीही उपांत्य फेरीत पोहोचलं तर सामना कोलंबोमध्ये खेळवला जाईल. जर कोणताही संघ अंतिम चारमध्ये पोहोचला नाही तर दोन्ही उपांत्य फेरी भारतात खेळवल्या जातील. अंतिम सामना अद्याप निश्चित झालेला नाही. हे कोणत्या संघांनी अंतिम फेरी गाठली यावर देखील अवलंबून असेल. जर पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला तर अंतिम सामना श्रीलंकेत खेळला जाईल.
20 संघांचा असेल सहभाग : टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये एकूण 20 संघ सहभागी होतील. या संघांना पाच गटात विभागले जाईल. त्यानंतर सुपर 8 फेरी होईल, जिथं दोन गट तयार केले जातील आणि यातील चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. त्यानंतर अंतिम सामना खेळवला जाईल. भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला 7 धावांनी हरवून 2024 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला होता.
आगामी टी-20 विश्वचषकासाठी पात्र ठरलेले 20 संघ : भारत आणि श्रीलंका यजमान म्हणून 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी पात्र ठरले आहेत. याशिवाय अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका आणि वेस्ट इंडिज यांनी मागील टी-20 विश्वचषकातील कामगिरीच्या आधारे स्थान मिळवलं आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंड, पाकिस्तान आणि आयर्लंड यांनी टी-20 क्रमवारीच्या आधारे आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. तर कॅनडा, इटली, नेदरलँड्स, नामिबिया, झिम्बाब्वे, नेपाळ, ओमान आणि युएई हे संघ देखील आगामी टी-20 विश्वचषकासाठी पात्र ठरले आहेत.
