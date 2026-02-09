ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकात आजही सहा संघ भिडणार; 'हा' देश पहिल्यांदाच खेळणार वर्ल्ड कप

टी-20 विश्वचषकात आजही तीन सामने होतील. यात एक संघ पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषकात खेळणार आहे.

t20 world cup 2026 today schedule
टी-20 वश्वचषकात आजही सहा संघ भिडणार (IANS Photo)
मुंबई T20 World Cup 2026 Today Schedule : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाची सुरुवात शानदार पद्धतीनं झाली आहे. पहिल्या दोन दिवसांत सहा सामने खेळले गेले आहेत. यात चाहत्यांना काही रोमांचक सामने पाहायला आहेत. आता, सर्वांचं लक्ष तिसऱ्या दिवसाच्या सामन्यावर आहे. तिसऱ्या दिवशी, गट टप्प्यात एकूण तीन सामने खेळले जातील. यापैकी एक सामना इटली आणि स्कॉटलंड यांच्यात खेळला जाईल. विशेष म्हणजे इटली पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषकात खेळणार असून स्पर्धेत पदार्पण करत आहे. परिणामी इटलीच्या खेळावर सर्वाचं लागून असेल.

पहिल्या सामन्यात स्कॉटलंड आणि इटली आमनेसामने : 9 फेब्रुवारी रोजी खेळल्या जाणाऱ्या सामन्याबद्दल, दिवसाच्या पहिल्या सामन्यात स्कॉटलंड आणि इटली आमनेसामने येतील. हा सामना गट क मधील असेल. हा सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स इथं खेळला जाईल. हा सामना सकाळी 11 वाजता सुरु होईल. स्कॉटलंडनं यापूर्वी टी-20 विश्वचषकात खेळला आहे, तर इटली पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषकात खेळणार आहे. त्यामुळं, सर्व चाहते या सामन्याकडे बारकाईनं लक्ष ठेवतील.

झिम्बाब्वे आणि ओमान यांच्यात दुसरा सामना : आजच्या दिवसाचा दुसरा सामना झिम्बाब्वे आणि ओमान यांच्यात खेळवला जाईल. ग्रुप बी मधील हा सामना कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब इथं होणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3 वाजता सुरु होईल. झिम्बाब्वेचा या सामन्यात वरचष्मा असल्याचं दिसून येत असलं तरी, झिम्बाब्वे ओमानला हलक्यात घेण्याची चूक करणार नाही. चाहत्यांना दोन्ही संघांमध्ये रोमांचक लढतीची अपेक्षा असेल.

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कॅनडा संध्याकाळी भिडणार : 9 फेब्रुवारीचा तिसरा आणि शेवटचा सामना दक्षिण आफ्रिका आणि कॅनडा यांच्यात खेळला जाईल. दोन्ही संघ ग्रुप डीचा भाग आहेत आणि हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होईल. दोन्ही संघांमध्ये दक्षिण आफ्रिका हा मजबूत संघ असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं. यामुळं कॅनडा दक्षिण आफ्रिकेला आव्हान देणार का? हे पाहणं मनोरंजक असेल. जर कॅनडा दक्षिण आफ्रिकेला हरवण्यात यशस्वी झाला तर हा एक मोठा अपसेट असेल.

संपादकांची शिफारस

